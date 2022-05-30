شارك الجيش الكويتي ممثلا بهيئة الحرس الأميري في تمرين «دروع النشامى 2» المقام في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث يعتبر تمرينا عسكريا مشتركا لأمن وحماية الشخصيات.



واشتمل التمرين على رمايات من مختلف أنواع الأسلحة وعمليات الحماية واقتحام وتطهير المباني لإخلاء الشخصيات عند التعرض للخطر باستخدام سيارات الموكب وباستخدام الطيران العمودي.



وأثنى الحضور على الجهود المبذولة للوصول إلى أفضل القدرات القتالية من خلال المواظبة والاستمرارية على التمارين القتالية المشتركة في الميادين العسكرية للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية.



وفي نهاية التمرين، تم توزيع الشهادات على المشاركين من كلا الجانبين وتبادل الدروع التذكارية.



حضر الفعاليات آمر الحرس الأميري اللواء الركن حمد الصالح، ومن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات وقائد الحرس الملكي الخاص العقيد الركن حمد الجعافرة.