

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى فيرديناند روموالديز ماركوس الابن الرئيس المنتخب لجمهورية الفلبين الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الفلبين الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى فيرديناند روموالديز ماركوس الابن الرئيس المنتخب لجمهورية الفلبين الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الفلبين الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.