استقبل وزير الاعلام والثقافة د.حمد روح الدين وفد نادي الطموح الكويتي الرياضي الذي ضم هدى الخالدي نائب رئيس مجلس الادارة، وصديقة الانصاري امين السر العام، وفهد السهلي امين السر المساعد، واللاعبين شيخة الهندي ومريم ذياب وحيدر الدمخي وناصر الهاشمي.



وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الخاصة بأنشطة النادي وسبل دعم رياضة الاشخاص ذوي الاعاقة، كما تم استعراض المشاركات المحلية والاستحقاقات الخارجية المقبلة والبرامج والمبادرات التي ينفذها النادي للارتقاء بالأنشطة والخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة وترجمة اهداف التنمية المستدامة التي أقرت في الامم المتحدة.



واعربت نائب رئيس مجلس ادارة نادي الطموح هدى الخالدي عن خالص الشكر والتقدير لوزير الاعلام على هذه اللفتة الطيبة باستقبال وفد النادي وتأكيده ان وزارة الاعلام لن تدخر جهدا في تقديم اوجه الدعم الممكن وتذليل كل العقبات لتمكين النادي من اداء رسالته على الوجه الاكمل، واشارت الى اهتمام الوزير ومتابعته للجهود الطيبة التي يقوم بها مجلس ادارة نادي الطموح وجميع اجهزته الفنية والادارية واعتزازه بالصورة الحضاريــــة الراقية لرياضة الاشخاص ذوي الاعاقة الكويتية التي قدمها نادي الطموح خلال مشاركته مؤخرا في «إكسبو دبي 2020».



وقدم اللاعبون الشكر لوزير الاعلام على الدور المميز الذي تقوم به أجهزة الوزارة والى جميع وسائل الاعلام في نشر التوعية المجتمعية عن الاعاقة بشكل عام والاعاقة الذهنية على وجه الخصوص وتغطيه وابراز انشطة وبرامج وانجازات نادي الطموح، وأكدوا حرصهم على العمل الجاد ومضاعفة الجهد في التدريبات لابراز رياضة الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية وتحقيق المزيد من الانجازات وتقديم صورة مشرفة في جميع المحافل داخليا وخارجيا، لاسيما وهم مقبلون على المشاركة في بطولة العالم لمتلازمة الداون السادسة لالعاب القوى التي ستقام في التشيك الشهر المقبل.