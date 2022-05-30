أطلقت شركة لولو هايبر ماركت، أكبر متاجر التجزئة في الكويت والمنطقة، مهرجان التسوق «لولو أسبوع الأغذية البريطانية 2022» مع مجموعة كاملة من العروض الترويجية والعروض على الأطعمة والسلع البريطانية.



وافتتحت المهرجان سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس أول من أمس بحضور مسؤولي الإدارة العليا في لولو هايبر ماركت وحشد كبير من المتسوقين والمهنئين للشركة.



وكان من أبرز فعاليات حفل الافتتاح عرض صدى صوت لفرقة موسيقية خاصة من المملكة المتحدة أثارت إعجاب الضيوف والمتسوقين بإيقاعاتها المفعمة بالحيوية.



وإضافة إلى البهجة والحيوية للمهرجان الذي يستمر لأسبوع كامل وتماشيا مع موضوع الفعالية «أسبوع الطعام البريطاني»، تزينت كافة منافذ لولو هايبر ماركت بقطع تماثيل ضخمة من المعالم البريطانية الشهيرة التي تؤكد التقاليد العريقة والتراث بالمملكة المتحدة.



ويقدم المهرجان «أفضل ما في بريطانيا 2022»، ويستمر حتى 3 يونيو في جميع فروع لولو هايبر ماركت، مع عروض ترويجية وخاصة على عدد كبير من المنتجات البريطانية ذات العلامات التجارية طوال فترة المهرجان.



ومن المنتجات البريطانية المعروضة بخصومات خاصة منتجات من علامات تجارية رائدة مثل بيكر ستريت وبيلينجتون إس وبيونا وبيردس آي وبيستو وبلو دراجون وبرانستون وكولدبرس وكمفورت وكوستا إس ديلامير ودوفز فارم وجروفي فوود وهاينز وهاينز إمب وآيس كنج وإنفينتي فودز وجون ويست وكنجدم ومينفيتا ونسكافيه إمب وأونكن ورتشيل إس وراوس وساكسا وسوسولي وسبشياليتي لوكيل وإس تي بيير وذا بيري وتروبيكانا وفيمتو ووالكرز وواريور كرنش من بين آخرين.



ويعد «أسبوع الطعام البريطاني 2022» مبادرة أخرى من لولو هايبر ماركت لتقديم أفضل المنتجات من جميع أنحاء العالم للعملاء في الكويت، وتزويدهم بقيمة استثنائية وبأسعار تنافسية للغاية.