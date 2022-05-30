17693 حالة زواج في آخر سنوات «كورونا» و1008 حالات مراجعة

توثيق 953 حالة زواج لمقيمين بصورة غير قانونية و520 حالة طلاق فيما بينهم

689 شخصاً أشهروا إسلامهم وحالات الوصايا بلغت 332 وتسجيل 209 حالات وقف

جهود كبيرة بذلتها إدارة الاستشارات الأسرية التابعة لـ «العدل» لمنع وقوع «أبغض الحلال»



أسامة أبو السعود



كشفت إحصائيات وزارة العدل أن إجمالي عدد حالات الزواج في الكويت خلال العام الماضي 2021 والذي يعتبر فعليا نهاية أزمة انتشار وباء كورونا وعودة الحياة الطبيعية بلغ 17693 حالة زواج منها 13381 عقد زواج وثق على يد مأذون خارجي.



وأوضح الكتاب الإحصائي السنوي الذي تعده مراقبة البحوث والدراسات بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في وزارة العدل برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء سيد هاشم القلاف أن عدد حالات الطلاق التي تم تسجيلها العام الماضي بلغ 8041 حالة طلاق في عام 2021، بينما بلغت حالات المراجعة 1008 حالات، فيما بلغت حالات المخالعة 793 حالة خلع.



وتشير الإحصائيات كذلك إلى أن عدد حالات إشهار الإسلام العام الماضي بلغ 689 شخصا، فيما بلغت عدد حالات الوصايا 332 حالة وعدد حالات الأوقاف 209 حالات.



وكشفت الإحصائيات عن توثيق 953 حالة زواج للمقيمين بصورة غير قانونية و194 حالة مصادقة على الزواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 520 حالة العام الماضي بين المقيمين بصورة غير قانونية.



وأوضحت الإحصائيات الجهود التي تقوم بها إدارة الاستشارات الأسرية في محاولة التوفيق بين الأزواج لمنع وقوع أبغض الحلال.



وأشارت إلى أنه تم بحث 1189 حالة وتمت تسوية المنازعات ومناهضة العنف الأسري بين 984 منها 77 حالة في مركز إصلاح ذات البين.



وقدمت الإدارة استشارات أسرية بعد الطلاق لعدد 390 حالة، إضافة إلى استشارة أطفال ومراهقين وبلغ عددها 122 حالة و346 حالة تهيئة نفسية للأطفال.



وفيما يخص حالات الرؤية، فقد بلغ عدد مرات الرؤية «زيارات الحاضن والمحضون» 53311 فيما بلغ عدد حالات الرؤية 1691 حالة خارج مراكز الرؤية و206 حالات داخل مراكز الرؤية و24 حالة مبيت.‫