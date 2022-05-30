عاد نوتنغهام فوريست الى الدرجة الانجليزية الممتازة في كرة القدم بعد غياب دام 23 عاما بفوزه على هادرسفيلد 1-0 في الدور النهائي لملحق الـ «تشامبيونشيب» على ملعب «ويمبلي».



وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب هادرسفيلد ليفي كولويل خطأ في مرمى فريقه اواخر الشوط الاول.



وعاش نوتنغهام فوريست عصره الذهبي بقيادة مدربه الفذ براين كلاف اواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات عندما توج بطلا لأوروبا عامي 1979 و1980 وبطلا لانجلترا عام 1978.



وكان فريقا فولام وبورنموث ضمنا الارتقاء الى الدرجة الممتازة بحلولهما في المركزين الاول والثاني في دوري الـ «تشامبيونشيب».



ويدين نوتنغهام فوريست بصعوده الى مدرب ستيف كوبر الذي تسلم تدريبه في سبتمبر الماضي خلفا لكريس هاوتون عندما كان الفريق يحتل المركز الاخير بعد مبارياته السبع الاولى في الموسم.