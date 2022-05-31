اختتم بنك برقان مؤخرا مشاركته كراع بلاتيني في معرض الفرص الوظيفية الذي نظمتــه الجامعــة الأمريكية فـــي الكويـت. وتأتي مشاركة بنك برقان في إطار جهوده الدؤوبة لدعم الشباب والقطاع التعليمي عبر استقطاب حديثي التخرج وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل، لا سيما في القطاع المصرفي.



وخلال مشاركة البنك في المعرض، قالت رئيس مدراء الموارد البشرية والتطوير للمجموعة هالة الشربينــي: «يحرص بنك برقــان من خلال التواجد فــي معارض الفرص الوظيفية على تطبيق استراتيجيته الهادفة لجذب أفضل المواهب والكفاءات الوطنية الطموحة، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم ضمن كوادر البنك».



وأضافت: «من خلال أكاديمية بنك برقان وبرنامج (رؤية)، نطمح لخلق جيل جديد من المصرفيين المتمرسين الذين يمتلكون الطموح والرغبة لإحداث التغيير الإيجابي في القطاع المصرفي، وهذا بالتالي سيدفع مسيرة نجاح بنك برقان، كما سيسهم في بناء الاقتصاد الوطني بشكل فعال».



وقام ممثلو إدارة الموارد البشرية في بنك برقان خلال تواجدهم في المعرض بالإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات الطلبة الباحثين عن الفرص الوظيفية، كما قدموا نصائح للطلبة حول كيفية الاختيار الأنسب لمهنهم المستقبلية، وحرصوا على تزويدهم بكافة المعلومات حول آلية العمل في قطاعات وإدارات البنك المختلفة، وتوجيهم نحو الإجراءات المطلوبة للانضمام إلى أسرة بنك برقان.



بالإضافة إلى ذلك، أجرى فريق الموارد البشرية عددا من مقابلات العمل الأولية مع الطلبة لغرض التعيين في الوظائف المتاحة لدى بنك برقان. وسيستمر البنك بالمشاركة ودعم العديد من المعارض الوظيفية لما لها من الأهمية، ولكونها تعد منصة رائدة لاستقطاب الكوادر الشبابية الطموحة. علما أن بنك برقان يعد خيارا مثاليا لحديثي التخرج لما يقدمه من موارد وبرامج تسهم في صقل مهارات وكفاءات الشباب المصرفي الواعد.