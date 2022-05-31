نفذت هيئة أسواق المال ورشة توعوية إلكترونية عن بعد من خلال منصة التواصل الإلكتروني (ZOOM)، تناولت موضوع «نظام التقرير الأسبوعي لصانع السوق»، هدفت من خلالها الى إيضاح مختلف الجوانب المتصلة بهذا النظام الآلي الذي استحدثته الهيئة بهدف تزويدها بالتقارير الأسبوعية لصانع السوق لدى الأشخاص المرخص لهم بشكل إلكتروني، وذلك بالتزامن مع دخول هذا النظام مرحلة تطبيقه التجريبية التي تمتد خلال الفترة من 30 مايو حتى 30 يونيو 2022 تمهيدا لبدء تطبيقه الفعلي اعتبارا من الثالث من يوليو المقبل الموعد المحدد لالتزام صانع السوق بتقديم التقرير للهيئة من خلال هذا النظام فقط.



تجدر الإشارة إلى أن توجه الهيئة لإطلاق النظام سابق الذكر يندرج في إطار سعيها لتطوير آلية عملها الرقابي ذي الصلة بالأشخاص المرخص لهم، بما يساعد في رفع كفاءة أداء المهام، وتبسيط إجراءات التعامل معها لكل المعنيين بخدماتها عموما، والجهات المشمولة برقابتها بشكل خاص، وذلك من خلال توحيد شكل التقارير المقدمة واستيفائها كافة المتطلبات الرقابية اللازمة، وإتاحة إمكانية تقديمها إلكترونيا بما يوفر الكثير من وقت وجهد المعنيين بها.