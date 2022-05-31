القاهرة - محمد صلاح



تدرس الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا الموافقة على مشروع فني مميز لبطولة مسلسل كوميدي يتشاركان بطولته مع مجموعة من نجوم الكوميديا، ليعيدا نجاحهما معا في العديد من الأعمال الدرامية مثل «لهفة، نيللي وشريهان، بدل الحدوتة تلاتة»، وما يؤجل تحديد موعد البداية هو رغبة دنيا في معرفة موعد طرح مسلسلها «عالم موازي» المؤجل من رمضان الماضي.



من ناحية أخرى، أبدت إيمي دهشتها الشديدة مما يردده البعض مؤخرا من شائعات متناقضة وغير صحيحة عنها ولا تمت للحقيقة بصلة، فقد أشاع البعض لدرجة التأكيد اقتراب إعلان اعتزالها الفن بشكل نهائي حزنا على والديها، وهو ما نفته إيمى وأكدت عدم تفكيرها في الاعتزال او حتى ارتداء الحجاب، ولكن البعض استغل صورها أثناء العمرة ومناسبات أخرى مرتدية العباءة، وأشاعوا ابتعادها عن المجال رغم حرصها الشديد على التواجد في بعض الفعاليات الفنية مع زوجها وشقيقتها.