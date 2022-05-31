بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية بيرنامبوكو شمال شرق جمهورية البرازيل، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير المرافق العامة والممتلكات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعيـــة.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية بيرنامبوكو شمال شرق جمهورية البرازيل، متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية ألبانيا السابق بويار نيشاني، راجيا سموه لأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس إيلير ميتا رئيس جمهوريـــة ألبانيا الصديقـــة، ضمنهـــا سموه خالـــص تعازيه وصادق مواساته بوفــــاة رئيس جمهورية ألبانيـــا السابـــق بويــــار نيشاني، سائلا سمــــوه لأسرة الفقيــــد جميل الصبر.



وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.



من جانب آخر، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف.