أسامة أبوالسعود



أعلن وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء هاشم القلاف انه تم بحمد الله تشغيل وتفعيل الاعلان الإلكتــروني للمحكمــــة الدستورية والتحكيـــــم القضائي، مؤكدا انه تم بالفعل اصدار اول اعلان إلكتروني بإدارة التحكيم القضائي.



وقال القلاف، في تصريح لـ «الأنباء»، ان الخدمة الجديدة تؤكد تحول جميع اعلانات وزارة العدل الى النظام الالكتروني للمشتركين في تطبيق «هويتي»، حيث يسهل اخطارهم بالاعلان الالكتروني عبر التطبيق.



وشدد على أن وزارة العدل مستمرة في تطوير نظمها الالكترونية لإتاحة جميع خدمات الوزارة الكترونيا، وذلك تيسيرا على المراجعين واداء للخدمة في اسرع وقت ممكن، موضحا ان خدمات وزارة العدل الالكترونية لا تقتصر على الوزارة والمحاكم فقط ولكن تمتد لترتبط مع مختلف جهات الدولة، حيث حققت الوزارة الكثير من الانجازات خلال الفترة الماضية من خلال الربط مع العديد من الوزارات والمؤسسات وتزويدهم بالبيانات المطلوبة وفق اللوائح والنظم، مما يساهم في سرعة الانجاز والمحافظة على المال العام.