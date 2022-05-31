عبدالعزيز الفضلي



أعلن رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ورئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية النائب د.عبدالله الطريجي، عن تلقيه إشادة عالمية بنجاح الكويت في تنظيم الملتقى الكشفي العربي الذي عقد خلال الفترة من 7 حتى 12 مايو برعاية رئيس مجلس الأمة الرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب م.مرزوق الغانم.



جاء ذلك خلال حفل تكريم اللجان العاملة للملتقى، مشيرا إلى تلقيه اتصالا هاتفيا من أمين عام المنظمة الكشفية العالمية احمد الهنداوي الذي بارك هذا النجاح، موضحا انه بحث معه امكانية إقامة ملتقى كشفي عالمي في الكويت بعد التشاور مع دول العالم، مرحبا بكشافة العالم على أرض السلام.



وخاطب د.الطريجي المكرمين قائلا: أنقل لكم تحيات رئيس مجلس الأمة م.مرزوق الغانم الذي يهنئكم على تحقيق هذا النجاح في حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم، موضحا ان ذلك ليس بغريب على أبناء الكويت.



وأضاف: فخور بكم خاصة ان الملتقى وجد دعما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة، لذلك أصبحت المسؤولية عليكم مضاعفة لاسيما ان الكويت عاصمة للعمل الكشفي 2022، ولدينا فعاليات خلال الفترة القادمة تحتاج جهدا وأنتم أهل لها، مشيرا إلى تنظيم بطولة للكشافة البحرية تحمل اسم رئيس مجلس الامة الراحل جاسم الخرافي ونأمل ان تكون من أنجح البطولات على مستوى الوطن العربي وأن تكون عالمية.