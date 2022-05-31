استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير جمهورية قرغيزيا لدى الكويت عظمات قاراغولوف، حيث تناول اللقاء الأحاديث الودية، وتباحثا في بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية.



كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين «الأنباء» وسفارة قرغيزيا بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين، لاسيما دور الصحافة المهم في إلقاء الضوء على القضايا المشتركة.



وخلال اللقاء، ركز السفير القرغيزي عظمات قاراغولوف في حديثه على ضرورة تشجيع الاستثمار في بلاده، إضافة إلى السياحة، حيث يعفى المواطنون الكويتيون من الفيزا، كما يتوافر خط مباشر بين الكويت وقرغيزيا عبر طيران «الجزيرة».



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد، ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.