كشفت شركة القرين لتجارة السيارات النقاب عن سلسة UNI الجديدة كليا عبر موديلين من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام هما طراز UNI-K وطراز UNI-T، وذلك في حفل مميز أقيم في رحاب الأفنيوز مول بحضور شينغ يونغرو - المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في الكويت، ومديري شركة عبدالعزيز العلي المطوع إلى جانب جمع من الضيوف وممثلي وسائل الإعلام.



ومع تقديم فئة UNI توفر علامة شانجان لعشاق السيارات الفخمة الفرصة لاكتشاف مستويات جديدة من الرفاهية والتطور، وتدخل المنافسة بثقة في قطاع السيارات الفخمة، تعبر سلسلة UNI عن الصورة التي ستكون عليها شانجان في المستقبل، حيث تقع قيم الأناقة والحداثة والتكنولوجيا المستقبلية في صميم فلسفة العلامة التجارية.

وتطمح شانجان من خلال سلسة UNI، إلى تقديم تجربة قيادة فائقة الروعة تمنح زبائنها الشعور بالحرية والديناميكية إلى جانب أقصى درجات الاستمتاع بروعة فن التصميم وعظمة التكنولوجيا.



شانجان UNI-K



يصنف طراز شانجان UNI-K في فئة السيارات متعددة الاستخدام (SUV) متوسطة الحجم، وتتميز بتصميم مستقبلي في قمة التناسق ومظهر رياضي رائع تعززه شبكة أمامية ذات تصميم يشبه نمط سداسي يشبه خلية النحل مع مصابيح أمامية أنيقة وإضاءة نهارية على شكل حرف Y، وتتجلى روعة الأناقة عبر دمج مقبض الباب المخفي مع الجسم المنحني وعجلات رياضية كبيرة مقاس 21 بوصة، وجناح خلفي بتصميم فريد.



وتجمع المقصورة الداخلية كل متطلبات الرحابة والأناقة، فاللوح الأمامي العصري يعطي من أول نظرة إحساسا غير مسبوق بالتطور التكنولوجي، فقد تم تجهيز Uni-K بشاشتين تعمل باللمس، الأولى تحل محل لوحة العدادات التقليدية، والثانية شاشة ملتيميديا تفاعلية متوافقة مع أحدث تطبيقات التواصل والملاحة.

المقاعد الوثيرة توفر شعور رائع بالاسترخاء يعززه التحكم الأوتوماتيكي في مناخ المقصورة وعجلة القيادة الرياضية وفتحة السقف البانوراما.

وتزيد من متعة القيادة أنظمة المساعدة على القيادة الذكية، العديد من الكاميرات وأجهزة الاستشعار وأنظمة الرادار، وقد جهزت شانجان UNI-K بمحرك تيربو 4 سلندر سعة 2.0 لتر بقوة 233 حصانا مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات موجه بنظام دفع رباعى 4WD.



شانجان UNI-T



أما طراز UNI-T، فهو من فئة الكروس أوفر الرياضية المدمجة، تتميز السيارة بتصميم مستقبلي يلفت الأنظار من كل الزوايا.

وتظهر الشخصية المستقبلية للتصميم عبر المقدمة الأمامية مع الشبك الذي يستبدل الشكل التقليدي بتصميم هندسي أنيق يعكس معاني اللانهائية والاستمرارية، وفي الانحناءات الديناميكية الحديثة لجوانب الجسم الرشيق.

وقد تم دمج مقبض الباب المخفي مع الجسم المنحني، مما يقلل بشكل فعال من مقاومة الرياح مع إظهار ديناميكية الجسم المنحني.

ويعزز جناح خلفي على شكل حرف V بنهاية السقف الديناميكية الهوائية ويرفع من استقرار السيارة، وتعكس فتحات العادم الأربعة ذات التصميم المميز أوضح معاني الجرأة والأناقة الرياضية الحديثة المبهرة.



ويستمر الإبهار من خلال مستويات الأناقة والتفرد الذي تقدمه المقصورة، من المقاعد الأمامية ذات التصميم المريح المنجدة بالجلد الفاخر، إلى لوحة القيادة المستقبلية المائلة بدرجة ملحوظة ناحية السائق، والشاشة الرقمية النحيفة المتصلة، إلى نظام المعلومات والترفيه وشاشة العدادات الرقمية.

ويتميز الكونسول الوسطي بتصميم عمودي تتموضع فيه أزرار التحكم ناحية السائق، ويأتي المقود الرياضي بتغليف من الجلد لمزيد من الإحساس بالرفاهية والتحكم.

المقاعد الأمامية يمكن تعديلها كهربائيا في 4 وضعيات للراكب و6 وضعيات للسائق، والمقاعد الأمامية تدعم التدفئة والتهوية، وشاشة المعلومات والترفيه مقاس 10.3 بوصة متوافقة مع تطبيقات التواصل مع نظام ملاحة بخرائط منطقة الخليج، إلى جانب شاشة عدادات رقمية، ونظام صوتي مع 6 سماعات، ويتعاظم الإحساس بالرحابة الداخلية مع فتحة سقف بانوراما واسعة.

أما على مستوى الأداء تأتي سيارة شانجان UNI-T بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 177 حصانا متصل بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض DCT موجه إلى نظام دفع أمامي. جهزت شانجانUNI-T بأحدث أنظمة المساعدة الذكية على القيادة وأقصي مستويات الأمان.



أحمد المطوع: تجربة جديدة من الفخامة والتطور تتخطى التوقعات



في تعليق له على إطلاق سلسة شانجان UNI في الكويت، قال أحمد عبدالعزيز المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عبدالعزيز العلي المطوع: يسرنا تقديم فئة UNI إلى عشاق السيارات الفاخرة وكل زبائننا الذين يبحثون عن أعلى مستويات الأناقة وأحدث مستويات التطور التي تفوق كل التوقعات.



وأضاف: لقد تطورت علامة شانجان التجارية خلال السنوات الماضية بسرعة كبيرة على كل المستويات لتقف اليوم بثقة جنبا إلى جنب مع أعرق الأسماء في عالم السيارات، والرؤية الجديدة لشانجان تتجلى بوضوح من خلال سلسلة UNI وتعلن للعالم بقوة عن منافس جديد يتحلى بالجدية والتصميم على بلوغ أعلى المراتب.



وتابع: إن التصاميم الجديدة التي تقدمها شانجان من خلال سلسلة UNI لا تتميز فقط بالأناقة والشخصية الرياضية والأداء القوي، بل أيضا تتمتع بروح قوية مصممة على خوض المنافسة في فئة السيارات الفاخرة بقوة، ونحن على ثقة بأن علامتنا التجارية قادرة على الفوز، تماما، كما فعلت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أثبتت شانجان نفسها في السوق المحلي وتقدمت بتسارع مدهش لتحتل مرتبة متقدمة بين المنافسين.



وختم المطوع: إن نجاحنا لطالما كان مبنيا على قاعدة وضع العميل في أول سلم اهتمامنا، وتوفير كل المتطلبات التي تضمن رضا العملاء، ونحن نسعى باستمرار لتعزيز هذه العلاقة القائمة على الثقة من خلال تقديم أعلى مستويات الخدمة من ناحية، وأحدث الموديلات من ناحية أخرى ليتمكن عملاؤنا من الاستمتاع بتجربة قيادة لا تنسى.