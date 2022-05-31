أعلن المبعوث الأممي الخاص بسورية غير بيدرسون، عن المبادئ الدستورية المطروحة أمام الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي بدأت أمس وتستمر حتى نهاية الأسبوع.



وقال بيدرسون عبر حسابه في «تويتر» عشية انطلاق المباحثات: تمت مراجعة جدول أعمال الأسبوع، واتفق الرئيسان المشاركان على المبادئ الأربعة التي ستتم مناقشتها على مدار الأسبوع، وهي كالتالي:



٭ الإجراءات القسرية من جانب دستوري، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، وسيادة الدستور، وموقف المعاهدات الدولية والعدالة الانتقالية.



وكان بيدرسون التقى كلا من الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية السورية، عن جانب المعارضة، هادي البحرة، وعن جانب وفد حكومة دمشق أحمد الكزبري، ووفد المجتمع المدني.



وقبيل اللقاء عقد أعضاء وفد هيئة التفاوض السورية في الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، الذي وصل إلى جنيف السبت مع فريق الدعم الإعلامي والخبراء، اجتماعات داخلية، استعرضوا خلالها المبادئ التي سيتم نقاشها خلال الجولة الثامنة والتي سيقدمها الأطراف الثلاثة في اللجنة الدستورية.



وكانت اللجنة الدستورية السورية اختتمت أعمال الجولة السابعة في جنيف، دون حدوث مؤتمر ختامي في 25 من الماضي.