قال باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل إشارات المرور أقل فوضوية، والطرق أكثر تنظيما لسائقي السيارات في المستقبل.



وذكر موقع «جادجت 360» التقني، بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، أن الباحثون أوضحوا طريقة كيف يمكن للمركبات تعديل سرعتها للوصول إلى الإشارة التالية في الوقت المناسب لتجنب التعثر هناك.



وأوضح الموقع التقني أنه في بعض الأحيان يحاول السائقون تجاوز الإشارات وينتهي بهم المطاف لدفع غرامة كبيرة، وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤدي هذا أيضا إلى وقوع حوادث. ويريد سائقو السيارات ومخططو السياسات بديلا عمليا لإنهاء هذا الإزعاج.