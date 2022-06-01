أحمد مغربي



كشف خبير صناعات غازية بمنظمة الأقطار العربية المصدة للبترول (أوابك) م.وائل عبدالمعطي أن الكويت باتت أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط بعد تشغيل مرفأ الزور خلال شهر يوليو 2021 والذي يعد أيقونة هندسية ومشروعا عالميا بطاقة تبخير تصل إلى 3 مليارات قدم مكعبة يوميا وسعة تخزين تصل إلى 1.8 مليون متر مكعب، مشيرا الى أن المشروع يمتلك مقومات لتقديم خدمات لوجستية متنوعة لتطبيقات الغاز المسال مستقبلا مثل تموين السفن.



حديث عبدالمعطي جاء خلال تنظيم إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط حلقة نقاشية افتراضية أمس حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال عام 2021، حضرها عدد من المختصين من موظفي الشؤون الفنية في الوزارة ومعهد الكويت للابحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والإعلاميين.



وقال عبدالمعطي إن الكويت استوردت غازاً بنحو 5.3 ملايين طن في عام 2021، أما خلال الربع الأول من عام 2022 فاستوردت أكثر من 0.8 مليون طن وجاءت من 3 وجهات رئيسية هي دولة قطر التي شكلت وحدها نحو 57% من إجمالي الواردات، بالإضافة إلى دولة الإمارات 13% ونيجيريا 30%، علما أن العقد الذي وقعته مؤسسة البترول الكويتية مع شركة قطر للطاقة لاستيراد 3 ملايين طن في السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما يدخل حيز التنفيذ عام 2022 بما يسهم في تلبية احتياجات الكويت مستقبلا. وأوضح أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تتضمن أربع مراحل تبدأ بعمليات استخراج الغاز ثم إسالته إلى غاز طبيعي مسال عند -160 درجة مئوية ثم نقله عبر الناقلات ليصل إلى مرفأ الاستيراد ليعاد تغويزه وضخه في الشبكة المحلية. وتعد مرحلة الإسالة الأعلى في التكاليف حيث تمثل وحدها نحو 50% من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل السلسة، بينما تمثل مرحلة الاستقبال وإعادة التغويز في البلد المستورد نحو 8% من إجمالي التكاليف الاستثمارية.



كما أكد أن السوق العالمي للغاز المسال قد تطور بشكل كبير حيث وصل عدد المصدرة له في عام 2021 إلى 21 دولة، بينما بلغ عدد الأسواق المستوردة إلى 44 سوق في ظل تنامي الطلب على الغاز والاعتماد عليه كوقود رئيسي في منظومة الطاقة، بينما بلغ حجم الأسطول العالمي نحو 700 ناقلة، معظمها ناقلات حديثة لا تتجاوز أعمارها من 6 إلى 10 سنوات. وتعد الدول العربية الرائدة في مجال الغاز المسال، حيث كانت الجزائر أول دولة في العالم تقوم بإنتاجه وتصديره منذ عام 1964، ثم انضم تباعا عدة دول عربية مثل ليبيا والإمارات، قطر وسلطنة عمان ومصر ومؤخرا اليمن، لترتفع الطاقة الإنتاجية الاسمية في المنطقة العربية إلى 138 ملايين طن سنويا.



وحول أبرز مؤشرات السوق العالمي عام 2021، قال إن الدول العربية صدرت نحو 112 مليون طن من الغاز المسال وشكلت حصة سوقية عالمية بلغت نحو 29.5%، وأن التجارة العالمية للغاز المسال حققت نموا سنويا بلغ 7.4%، في إشارة إلى تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، والأهمية المتنامية للغاز كوقود آمن ومستدام في تلبية الطلب العالمي.