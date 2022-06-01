أعلنت رئيسة المؤتمر الافتراضي الخليجي لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، المؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية والمستشارة في التنويع الاقتصادي والابتكار د.هنادي مبارك المباركي، عن انطلاق المؤتمر الافتراضي الخليجي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال لعام 2022 خلال الفترة من 5 الى 7 يونيو.



وأشارت إلى أن فعاليات المؤتمر ستمتد على مدار 11ساعة يوميا، إذ يبدأ من الساعة 10 ظهرا وحتى الـ9 ليلا بتوقيت الكويت وذلك بالتزامن مع الاحتفالات العالمية للابتكار وريادة الأعمال.



وأوضحت أن المؤتمر يجمع نخبة خليجية من 360 خبيرا من الممارسين وراسمي السياسات والقياديين و30 شخصية من المبتكرين والمخترعين الذين حصلوا على براءات الاختراع وحصلوا على الجوائز المحلية والخليجية والعالمية ليقدموا تجاربهم الناجحة اضافة إلى 36 شخصية تشارك في حفل الافتتاح من الشيوخ والوزراء والديبلوماسيين والقياديين والمؤسسات التمويلية والبحثية والأكاديمية.

يأتي ذلك إلى جانب 27 جلسة نقاش بالدائرة المستديرة تضم الحوار المفتوح بين المتحدثين لطرح توصياتهم المستقبلية و24 مدير جلسات خليجيين متخصصين في ادارة الجلسات، كما يركز المؤتمر على 8 محاور رئيسية تعكس خلاصة التجارب الخليجية الناجحة للخبراء على مدار 3 أيام وذلك لأهمية المؤتمر الاقتصادية التي تصبو إلى التنويع الافتصادي والنمو الذكي ورفع المؤشرات القياسية الخليجية.



وتطرقت المباركي إلى اطلاق مسابقة خلال أيام المؤتمر لتشجيع مناخ الابتكار وريادة الأعمال للمشاركين وتحفيزهم بالانشطة الابتكارية ودعوتهم لحضور محاور المؤتمر للاستزادة المعرفية والاستفادة من الخبراء والممارسين الذين يقدمون خلاصة تجاربهم الناجحة، بالاضافة إلى الاحتفال باصدار المجلة الالكترونية الخليجية «تكنوبارك» التي تقدم المحتوى المميز للأسرة الخليجية باللغتين العربية والانجليزية وسوف يتم توزيعها خلال ايام المؤتمر على جميع المتحدثين، إذ تعتبر هذه المجلة أحد أجزاء المبادرة الخليجية التي اطلقتها عام 2020.



وبينت رئيسة المؤتمر أن الجهات الخليجية المشاركة ذات خبرات واسعة ومتميزة في حين شارك من الكويت مجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وجامعة الكويت والمعهد العربي للتخطيط ومنصة تدرب وشركة زين ومجلس الأعمال الكويتي في دبي ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للشباب وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار.



وتشارك من السعودية تشارك الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك عبدالله وجامعة الملك سعود وجامعة الملك خالد وشركات استشارية ومستشارون، وخبراء من جهات متعددة، ومن قطر تشارك شركات الذكاء الاصطناعي وبنك قطر للتنمية ومستشارو الاتحاد الدولي للمخترعين، ومن الإمارات مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للاداء المتميز وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة نيويورك ومجموعة متميزة من الشركات الذكاء الاصطناعي والابتكار والتكنولوجيا ومن سلطنة عمان الأكاديمية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وشركات الذكاء الاصطناعي والشركة العمانية للاتصالات ومن البحرين جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومكتب الترويج لمنظمة الامم المتحدة ووزارة الصحة وخبراء الامم المتحدة وجامعة البحرين وجامعة الخليج العربي ونخبة من المخترعين والاعلاميين الخليجيين.



ودعت المباركي المبتكرين ورواد الأعمال واصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والمختصين والمهتمين للتسجيل المجاني في المؤتمر عبر رابط شركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية.