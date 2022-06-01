دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة شكران مرتجى أن حزنها على والدتها الراحلة فجّر كل الحزن الذي بداخلها، وأن الحياة قبل وفاة والدتها ليست كما بعدها.



ونشرت شكران عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» تعليقا عبرت فيه عما يجول في مشاعرها، وقالت: «كتار بيشوفوا حزني ع أمي مبالغ فيه.. بعرف.. ولكن الحقيقة وفاة أمي فجرت حزن العالم كله اللي جواتي.. ما كنت بعرف إني صابرة ع كتير شغلات بالحياة لأنه كان فرحي وجودها، ولو ما شفتها كل يوم كانت محققتلي حالة من الرضا غريبة، وحالة تقبل كل الظروف بطريقة غير مباشرة، وفاة أمي الشعرة التي قسمت ظهري».



ولفتت شكران إلى أنها لن تعود كما كانت قبل وفاة والدتها، وتابعت: «المختصر اللي ناطرني أرجع متل ما كنت ما بعتقد صعب كتير، مو لاني دراما كوين، لأنه أمي أخدت معها كل شي حلو، أنا هلق بستحي أضحك وإذا بدي أضحك شوي شوي ما رح أعرف كيف، ما بعرف شو قادم الأيام، أكيد الحياة بدها تستمر بس مو متل قبل».



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تعليق شكران وتمنوا لوالدتها الرحمة والمغفرة ولشكران الصبر والسلوان.



من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني لم تعلن شكران عن مشاريعها للموسم الدرامي الرمضاني المقبل، بينما كانت قد حضرت في الموسم الدرامي الرمضاني ببطولة مسلسل «الكندوش» و«حارة القبة» و«مع وقف التنفيذ».