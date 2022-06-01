

توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل) أمس في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام يلتقي خلالها رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا والعديد من رؤساء اللجان ورؤساء الأحزاب في البرلمان الأوروبي.



ويضم الوفد المرافق للغانم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عبيد الراجحي الذي سيلتقي عددا من مسؤولي المفوضية الأوروبية ، كما يضم وكيل الشعبة البرلمانية النائب د. عبيد الوسمي، وأمين سر الشعبة النائب د. حمد المطر، وأمين صندوق الشعبة النائب سلمان الحليلة، وعضو الشعبة النائب مساعد العارضي.



ومن المقرر أن يبحث الغانم خلال سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في البرلمان الأوروبي الخطوات والإجراءات اللازمة لاستكمال ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة (الشينغن) لا سيما بعد موافقة المفوضية الأوروبية على طلب دولة الكويت المتعلق بهذا الشأن مع تبقي موافقة البرلمان الأوروبي.



وكان في وداع الغانم على أرض المطار نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت جديميناس فارانافيشس وعدد من أركان البعثة الأوروبية.