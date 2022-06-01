انضمام الشيخة الزين الصباح وإيلي حبيب إلى مجلس الإدارة برئاسة الشيخة دانا الصباح



أعلنت OSN، العلامة التجارية الرائدة بمجال الترفيه والمحتوى المتميز في المنطقة، عن إجراء تغييرات في مجلس إدارتها شملت إضافة عضوين جديدين إلى المجلس. وصوتت شركة مشاريع الكويت (القابضة) «كيبكو» وشركة موارد القابضة، الشركتان المساهمتان في OSN، على ضم كل من الشيخة الزين صباح الناصر الصباح وإيلي حبيب إلى مجلس الإدارة برئاسة الشيخة دانا ناصر صباح الأحمد الصباح. وتأتي هذه الخطوة لتأكيد دعم التزام المجموعة بالنمو وإثراء الخبرات التي يتمتع بها مجلس إدارتها.



وجاءت هذه الخطوة في أعقاب خطوات مهمة أخرى اتخذتها OSN وأعلنت عنها في سياق تطوير الأعمال والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي كان أحدثها الإعلان عن تعيين الشيخة دانا الصباح رئيسا لمجلس إدارة OSN، وجو كوكباني في منصب الرئيس التنفيذي.



وبهذه المناسبة، هنأت رئيس مجلس إدارة OSN الشيخة دانا الصباح، كلا من الشيخة الزين الصباح وإيلي حبيب على انضمامهما إلى مجلس الإدارة ورحبت بهما نيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة، قائلة إنهما يتمتعان بخبرات واسعة في قطاع الترفيه والقطاع التقني وهذا من شأنه أن تساعد في تعزيز مكانة OSN كونها الوجهة الأبرز للترفيه المتميز في المنطقة. وأضافت: يشرفنا انضمام هذين القائدين الملهمين إلى مجلس إدارة OSN، ونتطلع إلى تضافر الجهود للارتقاء بـ OSN إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارا.



وعينت العضو الجديد، الشيخة الزين الصباح، نائبا لرئيس مجلس إدارة OSN، وتشمل خبراتها القيادية الكبيرة تميزها في توسعة قطاعات الفنون الإبداعية والوسائط الإعلامية المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. تشغل الشيخة الزين الصباح منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية، فيما شغلت سابقا منصب الوكيل في وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت، وقد سميت مدينة الكويت إبان مدة توليها هذا المنصب في العام 2017 «عاصمة الشباب العربي»، فيما شهدت البلاد في المدة نفسها وضع أول سياسة وطنية للشباب في تاريخها. وقبل ذلك، شغلت الشيخة الزين الصباح منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إيغل فيجن» الإعلامية المختصة في إنتاج الوسائط المتعددة في الكويت.



من ناحيته، انضم إيلي حبيب، الشريك المؤسس لأنغامي، إلى مجلس إدارة OSN بصفته عضو مستقل يتمتع خبرة تقنية واسعة. وتعد «أنغامي» خدمة بث الموسيقى الأولى والأبرز في المنطقة. وكانت «أنغامي» وصلت بعدد المستخدمين في أقل من عام بعد إطلاقها في 2012 إلى أكثر من 75 مليون مستخدم، وهي تبث اليوم ما يزيد على 72 ملايين مقطع غنائي وموسيقي مرخص باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم ضمن الخدمات المتكاملة التي تتيحها 45 من شركات الاتصالات المحمولة في المنطقة. وتعد «أنغامي» أول شركة تقنية عربية يتم تداول أسمهما في بورصة «ناسداك»، ويعتبر نجاحها شهادة على خبرة إيلي حبيب الواسعة في خدمات البث بالمنطقة.



من جهته، أعرب جو كوكباني، الرئيس التنفيذي، عن تطلع OSN إلى المساهمة البارزة والتأثير القوي اللذين سيحدثهما كل من الشيخة الزين الصباح وإيلي حبيب بانضمامهما إلى مجلس الإدارة، مرحبا بتجربتهما العميقة ورؤاهما في قطاعي الترفيه والتقنية. وقال: «يضيف تعيين هاتين الشخصيتين الرفيعتين في مجلس إدارتنا مستوى آخر من الخبرة العميقة إلى القطاع، كما يساهم في تحقيق التنوع وتعزيز التوجه الاستراتيجي أثناء تحركنا نحو مجالات جديدة، ونحن مطمئنون بأنهما سيلعبان دورا كبيرا في نجاح OSN وتطوير أدائها خلال هذه المرحلة المهمة من عمر الشركة».



ويضم مجلس إدارة OSN أيضا كلا من مايكل جونسون من شركة موارد القابضة وجو كوكباني. وتعد OSN رائدة السوق في الترفيه المنزلي عالي الجودة، بما تقدمه من تشكيلة واسعة من المحتوى المتميز الذي تثريه علاقات الشراكة الراسخة مع كبرى الاستوديوهات ودور الإنتاج العالمية والإقليمية، ما يضمن تمتع الجماهير في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإمكانية المشاهدة الأولى والحصرية لأفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية.