منع سفر 36602 مواطن ومقيم خلال 2021 عبر مطار الكويت.. وعدد إجراءات التنفيذ الخاصة بمحكمة الأسرة بلغ 592997 منها 4807 إجراءات منع سفر العام الماضي

الفروانية الأعلى في حالات منع السفر بـ 19114 تلتها الأحمدي بـ 13527 حالة وحولي بـ 13430 منعاً والعاصمة بـ 12407 و11601 منع سفر في الجهراء والأقل مبارك الكبير

69894 معاملة خاصة بالإيجارات في المحافظات المختلفة و21601 إجراء خاص بالتركات في 2021 وتسليم أموال التركة لمستحقيها من الورثة وغيرهم أو لممثليهم القانونيين



أسامة أبوالسعود



جهود كبيرة بذلتها الادارة العامة للتنفيذ في عام 2021 حيث نفذت الادارة 4035535 اجراء خلال العام الماضي منها 110991 منع سفر. وشهد مطار الكويت العام الماضي، وفقا للكتاب الاحصائي السنوي الذي اصدرته وزارة العدل وأعدته مراقبة البحوث والدراسات بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء بالوزارة، اعلى نسبة لقضايا منع السفر، حيث تم منع 36602 مواطن ومقيم من السفر خلال 2021 عبر مطار الكويت الدولي. وبالنسبة لتوزع الممنوعين حسب المحافظات، فقد اظهرت البيانات انه تم منع 19114 لسكان محافظة الفروانية، تلتها محافظة الاحمدي بـ 13527 منع سفر، في حين بلغ عدد الممنوعين من السفر في محافظة حولي 13430 منع سفر، بينما بلغ عدد منع السفر في محافظة العاصمة 12407، و11601 منع سفر في الجهراء، وكانت اقل حالات منع للسفر في محافظة مبارك الكبير بـ 4310 حالات بمجموع 110991 منع سفر في الكويت خلال 2021.



محكمة الأسرة



وفيما يتعلق بتنفيذ محكمة الاسرة، فقد بلغ عدد اجراءات التنفيذ الخاصة بمحكمة الاسرة 592997 اجراء، منها 4807 منع سفر العام الماضي.



وفيما يخص الاجراءات الخاصة بالايجارات خلال العام الماضي، فقد بلغت 69894 اجراء في المحافظات المختلفة، و21601 اجراء خاص بالتركات في 2021.



وتختص إدارات التنفيذ في المحافظات التابعة لها بما يلي:



1 ـ مباشرة كل إجراءات التنفيذ العادي والجبري.



2 ـ استلام الملفات والأحكام وأوامر الحجز التحفظي، وقيدها في السجل المعد لذلك.



3 ـ استلام صحف الدعاوى والطعون في القضايا المتعلقة بالحجوز وغيرها من التي تعتصم فيها إدارة التنفيذ.



4 ـ تلقي كل الأوراق القضائية والسندات التنفيذية وقيدها في الجدول الخاص وإعلانها، وتوزيع ملفات التنفيذ على مأموري التنفيذ لمباشرة الإجراءات.



5 ـ اتخاذ الإجراءات التحفظية على التركات فور جردها وتسليمها وحفظ وإيداع ما ترى الإدارة بقاءه من أموال التركة، وبيع ما يخشى عليه من التلف أو السرقة أو نقص في القيمة أو مما يحتاج إلى رعاية خاصة.



6 ـ القيام بإجراءات حجز المنقول وحجز ما للمدين لدى الغير، وحجز العقار والحقوق العينية، وحجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص.



7 ـ تسليم الأشياء المراد إيداعها إذا كانت مصوغات ذهبية أو مجوهرات أو أحجار كريمة، أو ما في حكمها سلمت لخزانة الإدارة لحفظها.



8 ـ الإشراف على إدارة عناصر التركة المستغلة كالعقارات vالمؤجرة والمحلات التجارية والمصانع والشركات وغيرها



9 ـ تسليم أموال التركة لمستحقيها من الورثة وغيــرهـــم أو لممـثليهم القانونيين، كل حسب ما يستحق منها.



10 ـ تلقي الأجرة المفروض استلامها بعد عرضها من المستأجرين على المؤجرين عرضا قانونيا وإيداعها في صندوق الإدارة، وإخطار المؤجرين بإبداع الأجرة المستحقة.



11 ـ تقاضي الرسوم المستحقة عن الإيداع والصرف.



والجداول المرفقة توضح تلك الإجراءات وتوزعها: