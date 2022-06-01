

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان مؤسسة البترول الكويتية اعتمدت بيع إجازات العاملين في القطاع النفطي. وقالت المصادر إن اجتماع مجلس إدارة البترول الذي عقد مؤخرا تم خلاله اعتماد تقرير الأعضاء المنتدبين حول بيع الإجازات والذي تضمن إلغاء التقييم السنوي للعاملين كشرط أساسي لبيعها والسماح لكل العاملين بالتقدم للاستفادة من تلك الميزة. وذكرت ان هناك جهودا كبيرة قامت بها النقابات النفطية واتحاد عمال البترول لحسم ذلك الملف. وتوقعت ان تقوم «البترول» والشركات النفطية التابعة بعملية الصرف خلال شهر يونيو.