استكمالاً لدورها في توفير السلع الأساسية وحرصها على تلبية احتياجات المستهلكين، تستمر وزارة التجارة والصناعة في توفير الدجاج بأفرع التموين بجميع المحافظات دون توقف.



وتؤكد الوزارة أنها حرصت على توفير أنواع مختلفة من الدجاج لإتاحة الفرصة للمستهلك لاختيار النوع الأنسب له، لافتة الى أنها ماضية في متابعة توافر الدجاج والسلع الأساسية بجهود القطاعات المختصة في الوزارة والتعاون المشترك مع الجهات المعنية بذلك.



كما أعلنت الوزارة عن قيام بعض الجهات بتحديث وصيانة الأنظمة الإلكترونية لخدمة المراجعين بشكل أفضل، ما سيتسبب في إيقاف نظام التموين الآلي بصورة مؤقتة اعتبارا من غد الخميس 2 يونيو الساعة الثالثة مساء على أن يعاود العمل يوم السبت.