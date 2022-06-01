أطلقت الهيئة العامة للشباب برنامج «تأهيل الشباب في العمل الصحافي الإلكتروني» بالشراكة مع نقابة الصحافيين ضمن مشروع «صناع العمل» الذي يعد احد برامج السياسة الوطنية للشباب والمدرج في الخطة الإنمائية للكويت وبرنامج عمل الحكومة.



وقالت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الإنصاري في تصريح صحافي ان البرنامج يهدف إلى تمكين وتدريب الشباب في العمل الصحافي الشامل وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل والمشاركة الدولية.



وأوضحت الأنصاري ان المشاركين سيحضرون ورش عمل ولقاءات مع الخبراء وأساتذة الإعلام في الصحافة الورقية والإذاعية والتلفزيونية والإلكترونية، وذلك لتمكينهم من الارتقاء في طرح المحتوى الإعلامي الذي يخدم الخطة الوطنية للدولة.



وأضافت ان البرنامج يمثل استحداث مسار وظيفي للشباب الكويتي في القطاع الإعلامي ويمكنهم من امتلاك أدواتهم والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بوسائل الإعلام التقليدية والحديثة في شكل ومحتوى الرسالة الإعلامية المقدمة عبر مواقع الصحف.



وذكرت ان البرنامج سيسهل على الشباب استثمار وسائل الإعلام الحديثة للتسويق لمشاريع الدولة التنموية ولصناعة فريق من الشباب يمتهن عمل الإعلام المهني والتفاعلي.



ولفتت إلى ان المشاركين سيحصلون بعد تجاوز البرنامج على شهادات معتمدة من النقابة ومن مركز لندن للدراسات والبحوث الاجتماعية ومن جامعة اسطنبول الحكومية وشبكة محرري الشرق الأوسط والاتحاد الدولي للصحافة العربية.



وبينت الأنصاري ان البرنامج يتناول علوم الصحافة والعلاقات العامة وفن التعامل مع الجماهير وصناعة محتوى الرسائل الإعلامية وإعداد البرامج الإعلامية وفن التحرير الصحافي وصناعة الخبر وإجراء اللقاءات والتحقيقات الصحافية بالإضافة إلى فن كتابة المقالات والنشرات الإعلامية وكتابة التقارير.



ودعت الشباب الكويتيين من الجنسين إلى التسجيل بالبرنامج التي تطرحها الهيئة العامة للشباب عبر موقعها الإلكتروني (www.youth.gov.kw).