أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني حصول إدارة مراقبة معلومات الطيران بالملاحة الجوية التابعة لها على شهادة الآيزو (9001) للمرة الثانية والمعنية بإدارة نظم الجودة وذلك بعد تطبيقها متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو).



وقالت «الطيران المدني»، في بيان خصت به «كونا»، إن إدارة مراقبة معلومات الطيران قامت بعملية تحديث واسعة للأجهزة والأنظمة لتنظيم خطط سير الرحلات والخرائط الملاحية المقدمة للمستخدمين من شركات الطيران ومشغلي الطائرات عبر تنفيذ خطة تأهيلية متوافقة مع معايير إدارة الجودة.



وأكدت استمرار تطوير نظم إدارة الجودة بهدف ضمان سلامة وانتظام وكفاءة الملاحة الجوية الدولية في البلاد.