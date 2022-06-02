اللجنة ترفع تقريراً بنتائج أعمالها إلى وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها



عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة شكلت لجنة فنية وقانونية لدراسة المطالبات الزمنية والمالية الخاصة بأعمال عقد إنشاء وإنجاز وصيانة الحزمة رقم 2 المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات بمطار الكويت الدولي.



وأضافت المصادر ان هذه اللجنة برئاسة م.مهند الخياط مدير إدارة محافظة حولي للطرق والشبكات بقطاع هندسة الصيانة، وعضوية 5 أعضاء آخرين من قطاعات «الهندسة الصحية» و«المشاريع الإنشائية» و«المركز الحكومي» و«الرقابة والتدقيق».



وأشارت المصادر إلى ان اللجنة تتولى بحث ودراسة المطالبة بكل عناصرها، ومراجعة دراسة القطاع الفني المختص بشأن تلك المطالبة، وإعداد تقرير شامل بنتيجة الدراسة وتوصياتها بهذا الشأن، وتحديد مستحقات المقاول إن كان له وجه حق فيها مع بيان الأسباب التي اعتمدت عليها اللجنة فيما انتهت إليه.



وتضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لمباشرة أعمالها، ولها طلب ما تراه لازما من مراسلات ومستندات وإيضاحات من كل قطاعات الوزارة، وعلى جميع الجهات المعنية بالوزارة موافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات أو مستندات تعينها في إنجاز مهامها.



وأوضحت المصادر ان اللجنة تنهي أعمالها خلال 60 يوما على أن ترفع تقريرا مفصلا بنتائج أعمالها إلى الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق الذي يقوم بدوره بعرض نتيجة تلك الدراسة على وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.