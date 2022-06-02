أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي أمس عن رحيل لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا عن صفوفه هذا الصيف، بعد ست سنوات أمضاها في الفترة الثانية له مع «الشياطين الحمر».

وجاء في بيان للنادي أن المتوج بكأس العالم 2018 سيرحل «في نهاية يونيو الحالي عند انتهاء عقده»، وسط تقارير عن إمكانية عودته الى يوفنتوس الإيطالي، حيث لعب بين 2012 و2016 بعد فترة أولى مع يونايتد الذي تخرج في صفوفه من فرق الناشئين.



وكان يونايتد أعاد بوغبا الى ملعب «أولد ترافورد» في 2016 بصفقة عالمية قياسية حينها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني (112 مليون دولار).

ولم يقدم بوغبا مع يونايتد المستويات التي ظهر بها في يوفنتوس وكان أحد أبرز العناصر الذين ساهموا بتتويج بيانكونيري بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات أو دوره المحوري مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا 2018.