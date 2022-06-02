M تعني Modificata وهي تسمية تستخدمها فيراري للإشارة إلى السيارات التي نالت عملية تطوير نوعية



طلال بارا ـ دبي



تجربتنا اليوم ستكون بصحبة سيارة رياضية مكشوفة تحمل توقيع الصانع الإيطالي فيراري، إنها بورتوفينو M والتي خضعت لعملية تطوير أفضت إلى إحداث نقلة نوعية عن الطراز السابق «بورتوفينو» الذي سجل أول ظهور له في عام 2018.



السيارة الجديدة تجسد أحدث التصاميم وأرقى مستويات الإتقان الهندسي من علامة الحصان الجامح، ما يجعلها التطوير الأمثل لسيارات فيراري بورتوفينو، إذ تتفوق على سابقتها بطابعها الرياضي المبهر، فضلا عن توفير مستويات أفضل من التحكم مع الحفاظ على تجربة الركوب المريح وتحسينها، وتحافظ سيارة فيراري إف بورتوفينو إم بذلك على الطابع المميز لسيارات فيراري بورتوفينو باعتبارها السيارات الوحيدة في السوق التي تعكس المظهر الأصلي لسيارات كوبيه عند إغلاق سقفها، وسيارات سبايدر الأصلية عند فتحه.

ويعود ذلك إلى السقف المعدني القابل للطي، والذي يشكل السمة المميزة لجميع سيارات فيراري المكشوفة.



التصميم الخارجي



جاءت الزيادة في أداء سيارة بورتوفينو إم بالمقارنة مع سيارة بورتوفينو نتيجة قيام المصممين في مركز فيراري للتصميم بإجراء تعديلات بالغة الدقة على تصميم السيارة الجديدة بما يعكس طابعها الرياضي المميز.



وتشتمل المصدات الأمامية المنحنية على منافذ هواء تضفي طابعا يمزج بين القوة والجرأة على مقدمة السيارة، كما تضم فتحة جديدة للتهوية تمتد على ارتفاع قوس العجلات، وتمت إضافتها لتقليص قوة السحب الإجمالية في السيارة.

ويتم تحويل جزء من الهواء المتدفق خارج وحدات التبريد نحو منافذ الهواء الجديدة، ثم يتم تسريع تدفقها عند الخروج بهدف تعزيز قوة خروج الهواء.

ويتم دعم تحسين أداء الديناميكا الهوائية في السيارة من خلال فتحة عريضة في المصد الأمامي تمتد نحو جانبي السيارة، ما يعزز التناغم البصري للتصميم الجانبي في السيارة.

ونتيجة لذلك، ينعكس الطابع البصري المميز للتصميم الجانبي في سيارة بورتوفينو في شكل المصد الأمامي في سيارة فيراري بورتوفينو إم، والذي تم تصميمه خصيصا لإبراز المظهر الديناميكي للسيارة.



علاوة على ذلك، تمت إعادة تصميم نظام الناشر الخلفي بأكمله، وأصبح منفصلا عن المصدات الخلفية، ويتيح ذلك للعملاء إمكانية اختيار تزويد السيارة بنظام ناشر خلفي مصنوع من ألياف الكربون، والذي يؤكد الطابع الرياضي المذهل للسيارة.



المقصورة الداخلية



تعكس سيارة بورتوفينو إم في تصميمها الطابع العصري المميز لسيارات جي تي، حيث تمنح ركابها على الفور شعورا حقيقيا بطابعها المدمج. إذ يتضمن تصميم المقصورة الداخلية للسيارة تناغما وانسيابية يميزان السيارة بشكل عام.

وبدأ فريق عمل مركز فيراري للتصميم عملية تطوير المقصورة بتحديد المتطلبات الأساسية والضرورية لنجاح التصميم، والتي تتجلى في تحقيق تناغم شكلي ووظيفي بين الهيكل الخارجي للسيارة ومقصورتها الداخلية، إلى جانب تقليص وزنها وزيادة المساحة المخصصة للركاب فيها.



وبدأ تصميم المقصورة الداخلية بهيكل متعدد المستويات للوحة القيادة التي تتكون من نصف علوي، ثم فراغ في الوسط يسهم في التخفيف من حجم النصف السفلي.



وتنقسم لوحة العدادات ومنافذ تكييف الهواء وشاشة عرض الركاب إلى منطقتين منفصلتين باستخدام شفرة متوسطة وأفقية من الألمنيوم.

وتقع عناصر التحكم الأخرى في القسم السفلي من اللوحة، وتتضمن شاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصات في وسطها. ويجسد هذا التصميم أرقى مستويات الإتقان، ويسلط الضوء على الجودة العالية لجميع التفاصيل الدقيقة من خلال المزج السلس بين العناصر والمواد فائقة التطور مع التركيبات والتشطيبات الأنيقة المصنوعة يدويا.



المحرك ونظام نقل الحركة



تم تزويد سيارة فيراري بورتوفينو إم بمحرك ثماني الأسطوانات بسعة 3.9 ليترات ومجهز بشاحن توربو ويولد قوة تصل إلى 620 حصانا أي ما يزيد بمقدار 20 حصانا عن سيارة فيراري بورتوفينو، مع عزم دوران يصل إلى 760 نيوتن/ متر، ولتحقيق مستويات الأداء هذه، استخدم مهندسو فيراري أعمدة كامات جديدة لزيادة نسب رفع الصمامات ومعدلات تعبئة حجرة الاحتراق.



وتعد علبة التروس ثمانية السرعات من الوحدات الجديدة كليا بالمقارنة مع النسخة السابقة المزودة بسبع سرعات، وهي مأخوذة من شقيقتها إس إف 90 سترادالي لكنها تختلف عنها في نسب تبديل التروس الأطول، مع تزويدها بترس ميكانيكي للرجوع إلى الخلف.



وتماشيا مع إرثها العريق، يمتاز كل من محركات فيراري ببصمته الصوتية الخاصة التي تضفي عليه طابع التفرد.



البطاقة التقنية



٭ المحرك: ثماني الأسطوانات V8 توربو



٭ السعة: 3.9 ليترات



٭ القوة: 620 حصانا



٭ العزم: 760 نيوتن/ متر



٭ التسارع: من 0 إلى 100 في 3.4 ثوان



٭ السرعة القصوى: 320 كلم/ س



٭ علبة التروس: أوتوماتيكية 8 سرعات