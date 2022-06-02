محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان أعمال البناء جارية في مشروع مرافق الإنتاج الجوراسي 4 المعروف اصطلاحا المقدرة قيمته بنحو 398 مليون دولار وفق الجدول الزمني المحدد.



وكانت شركة نفط الكويت صاحبة المشروع وقعت العقد الرئيسي مع المقاول الذي ينفذ المشروع وهو شركة سبيتكو الكويتية في ديسمبر 2021.



كما تم توقيع عقد بقيمة 426 مليون دولار لمشروع جوراسي آخر رقم 5 مع شركة جيري الصينية في ديسمبر 2021، وتبلغ قيمة المشروعين 824 مليون دولار. ومن المقرر ان يتم بناء المرفق الاول رقم 4 بالقرب من حقل الصابرية في شمال الكويت، بينما سيقام المرفق الآخر 5 على مسافة تقل عن 10 كيلومترات شرقي موقع المرفق الاول. وسيجري كلا المرفقين اختبار ومعالجة ومناولة سوائل آبار الهيدروكربونات الرطبة والحامضة من العديد من حقول النفط والغاز.



وتشمل هذه الحقول الروضتين والصابرية وشمال غربي الروضتين وام نقا، وأبوظبي وبحرة وحقول مرات ونجمة سارجيلو، بالإضافة إلى تشكيلات أخرى في الحقول الجوراسية.



ويعتبر كلا المشروعين عبارة عن منشآت إنتاج سطحي على الشاطئ وسيتم تنفيذهما على أساس البناء والتملك والتشغيل من قبل المقاول، مع وجود خيار لشركة نفط الكويت لإعادة شرائها في وقت لاحق.



ومن المقرر أن يتم بناء المنشآت بطاقة إنتاجية قدرها 50 ألف برميل يوميا من الخام الحلو المعالج حسب مواصفات معهد البترول الأميركي الخاصة بالزيت الجوراسي الخفيف، و150 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الغني (الحر).



وستشمل اعمال البناء ايضا وحدة معالجة المياه المنتجة، ووحدة لاستعادة الكبريت وما يرتبط بها من مرافق وأنظمة داعمة. ويبلغ إجمالي الفترة التي يستغرقها تنفيذ كل مرحلة من مراحل الخدمات لكل منشأة 780 يوما، ويشمل ذلك 720 يوما للتصميم والهندسة وإدارة المشروع والتوريد والمشتريات والبناء والاختبار وانجاز الاعمال الميكانيكية لكل منشأة.



وبموجب شروط العقود يجب الانتهاء من التشغيل والتثبيت واختبار الأداء الناجح للمنشأة في غضون 60 يوما من الإنجاز الميكانيكي للمنشأة، وبعد ذلك سيقوم المقاولون بالعقود بتشغيل وصيانة المرافق لمدة خمس سنوات.



تجدر الاشارة الى ان شركة نفط الكويت كانت قد منحت شركة بالفعل ثلاثة عقود أخرى لمرافق الإنتاج الجوراسي، حيث تعكف الكويت على استغلال مكامن الهيدروكربونات الجوراسية في شمال البلاد لتلبية استهلاك الغاز المتزايد.



وقد بدأت شركة نفط الكويت إنتاج الغاز من حقل الغاز الجوراسي في مايو 2008 من خلال منشأة الإنتاج الأولى المعروفة باسم وحدة الانتاج المبكر رقم 50. وختمت «ميد» بالقول ان المخزونات الجوراسية تحتوي على مجموعة متنوعة من الهيدروكربونات، تتراوح بين النفط ومكثفات الغاز مع الغاز الحامض.