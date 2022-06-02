الاكتتاب يهدف إلى جمع 100 مليون دينار لنسبة 45% من رأسمال الشركة

الاكتتاب خصص 40% للأفراد و60% للمؤسسات.. والإدراج في 7 يونيو

أحمد بومرعي



علمت «الأنباء» من مصادر انه تمت تغطية اكتتاب شركة علي الغانم وأولاده للسيارات 10 مرات باحجام وصلت الى مليار دينار. وقالت مصادر مسؤولة لـ«الأنباء» إن هذه التغطية هي الأكبر في تاريخ الكويت، مشيرة الى أن الثقة بالشركة وادارتها لعبت دورا في وصول الاكتتاب الى هذه المستويات التاريخية.



وكان الاكتتاب يهدف إلى جمع 100 مليون دينار، تمثل نسبة 45% من رأسمال الشركة، وستكون نسبة تخصيص الأسهم 5% للمكتتبين، علما أن الاكتتاب خصص نسبة 40% للأفراد و60% للمؤسسات، وتم إغلاقه أمس، وكانت 4 شركات تعمل على إدارة وتسويق الطرح وهي الاستثمارات الوطنية وبيتك كابيتال وكامكو إنفست وهيرمس. ومن المقرر أن تدرج الشركة في البورصة يوم الثلاثاء 7 يونيو المقبل، لتصبح أول شركة عائلية لوكالات السيارات تدرج في الأسواق الخليجية.



وتعتبر شركة علي الغانم واحدة من أقدم وأكبر الشركات العائلية الكويتية، حيث تأسست في العام 1960 على يد رئيس مجلس إدارة الشركة علي الغانم، وهو رئيس سابق لغرفة التجارة بالكويت. وتعتبر الشركة الوكيل الحصري لسيارات «بي إم دبليو» و«لاند روفر» و«رولز رويس» و«مكلارين» و«ميني كوبر» وجيلي وغريت وول.



ومعها أيضا، وكالات عالمية كبيرة في مجال الزيوت والبطاريات والإطارات، وكذلك هي مساهم رئيسي في وكالتي «بي إم دبليو» العراق ومصر.



ولدى الشركة موارد مالية تأتيها من قطاعات أخرى هي الصيانة وقطع الغيار والأكسسوارات وورش تصليح الهياكل، كما يظهر بموقع الشركة الإلكتروني.