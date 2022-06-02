باهي أحمد



أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب الفنادق غازي النفيسي، في تصريح لـ «الأنباء»، عن افتتاح المجمع التجاري في مشروع العاصمة بشكل كامل، في حين سيتم افتتاح المكاتب التجارية التي قامت بالاستئجار في المجمع بنهاية العام الحالي كحد أقصى، وذلك بعد انتهاء عمليات التشطيب الداخلية، وإضافة اللمسات الأخيرة. وأضاف أن مول العاصمة يتضمن بالإضافة إلى ما سبق، فندقا فخما يتوقع افتتاحه في سبتمبر المقبل، خاصة بعد أن حقق إنجازا كبيرا على صعيد الأعمال الخاصة به، حيث بلغت نسبة الإنجاز حاليا أكثر من 95%.



وقال النفيسي إن «مشروع العاصمة» الذي يقام على مساحة بناء إجمالية تفوق الـ380 ألف متر مربع يعد إضافة قوية لمحفظة مشاريع الشركة، التي عودت عملاءها ورواد مشاريعها على أن تكون منشآتها عنوانا للتميز والابتكار، كما أن الشركة بدأت بإطلالة قوية ومبتكرة في نوفمبر الماضي بالافتتاح الجزئي للمشروع، حيث ضمت جميع عناصر الجذب والتشويق، ووفرت لمرتاديه تجربة تسوق مختلفة في قلب مدينة الكويت.



جدير بالذكر أن «مول العاصمة» نجح في استقطاب مجموعة من أشهر وأقوى العلامات التجارية المحلية والعالمية، منها ما هو جديد تماما على السوق الكويتي مثل «ناشيونال جيوغرافيك للترفيه العائلي» التي ستقدم تجربة فريدة من الترفيه العائلي من خلال مراكز الاستكشاف التفاعلية لمحاكاة العوالم المحيطة بنا، وتجربة ترفيهية اخرى مع شركة PLAY، و«سوق مونوبري» الشهير، والنادي الصحي «يو إف سي جيم»، و«سكاي زون ترامبولين»، ومتاجر شهيرة مثل «زارا» و«ايكيا» و«إكسايت الغانم»، إلى جانب دور عرض شركة السينما الكويتية الوطنية، وغيرها من أشهر وأقوى متاجر التسوق والكافيهات والمطاعم الشهيرة.