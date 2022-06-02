قال مسؤولون في «أوپيك+» إن التحالف سيلتزم على الأرجح بخططه الحالية لإنتاج النفط عند اجتماعه اليوم الخميس، بحسب ما ذكرت مصادر «رويترز»، ما يعني أن «أوپيك+» ستزيد الإنتاج في يوليو بواقع 432 ألف برميل يوميا.



يأتي ذلك على الرغم من الحزمة السادسة من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على موسكو، والتي تتضمن حظر ثلثي إمدادات روسيا من النفط بشكل فوري.



وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالات للأنباء، فإن الإمدادات العالمية ومستويات الطلب في أسواق النفط مازالت مستقرة، مؤكدين عدم وجود اضطرابات حادة حتى الآن متعلقة بالصادرات الروسية.



وارتفعت أسعار النفط أمس بعدما وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي، وبعدما أنهت الصين إغلاقا لمكافحة «كوفيد-19» في مدينة شنغهاي.



وصعد خام برنت بنحو 1% مقتربا من 123 دولارا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 1% إلى 116 دولارا للبرميل.



وأنهى الخامان مايو على ارتفاع، حيث سجلا زيادة للشهر السادس على التوالي. من جهة أخرى، تتوقع «أوپيك+» وصول فائض سوق النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام، بما ينخفض بنحو 500 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.



ويعتمد المصدران على بيانات تم إعدادها لاجتماع اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة، مضيفا ان اجتماع اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة لم يبحث استثناء روسيا من اتفاق إمدادات النفط.