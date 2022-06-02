القسم الجديد مزود بأحدث التقنيات والأجهزة والكوادر الطبية لراحة وسلامة المراجعين

توافر الأطقم الطبية والأجهزة ومنها جهاز «البت سكان» لتشخيص حالات السرطان

العمل جارٍ لتجهيز قسم آخر للأورام في مدينة الجهراء الطبية وسيكون افتتاحه قريباً

العلاج الكيماوي متوافر في القسم الجديد ومستقبلاً سيتوافر العلاج الإشعاعي

التركيت: القسم يخفف الضغط على «مكي جمعة» وربط إلكتروني بينهما

حنان عبدالمعبود



افتتح وزير الصحة د.خالد السعيد قسم الأورام في مستشفى الشيخ جابر الأحمد لتقديم الخدمة العلاجية للمرضى من جميع المناطق. ويعد هذا القسم الأول من نوعه خارج مركز الكويت لمكافحة السرطان.



وقال الوزير في تصريح صحافي عقب الافتتاح: إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتسهيل تقديم خدمات الرعاية الصحية لسائر المواطنين وبما يتفق مع أفضل معايير الجودة المطلوبة في إطار مواصلة جهود الارتقاء بالخدمة الصحية في البلاد وتحسين مستوى جودتها تنفيذا لمرتكزات خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة تطوير كل الخدمات والسعي إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف إلى تقديم خدمات علاجية عالمية المستوى لمرضى السرطان.



وبينما أشار د.السعيد الى أن القسم مزود بأحدث التقنيات والأجهزة والكوادر الطبية المتخصصة وسبل ووسائل الراحة والسلامة للمراجعين، ذكر أنه في إطار التوسع في تقديم الخدمات الصحية فإن العمل جار أيضا لتجهيز قسم آخر للأورام في مدينة الجهراء الطبية، وبفضل الجهود المخلصة لكوادر الصحة في مختلف القطاعات سيكون افتتاحه قريبا تسهيلا وتيسيرا على المواطنين وحرصا على توفير جميع السبل للارتقاء بالخدمات الصحية وتطويرها.



ولفت إلى توافر الأطقم الطبية والأجهزة ومنها جهاز البت سكان PET SCAN وهو أهم جهاز لتشخيص حالات السرطان، لافتا إلى ان هناك مرضى تم إجراء الفحص عليهم فعليا في مستشفى جابر بعد افتتاح القسم، لافتا الى انه في الوقت الحالي سيتوفر العلاج الكيماوي ومستقبلا سيتوافر العلاج الإشعاعي.



من جانبه، قال رئيس قسم الأورام في مستشفى جابر د.فيصل التركيت، إن افتتاح القسم يأتي بهدف تخفيف الضغط على مركز الكويت لمكافحة السرطان «مكي جمعة»، لافتا إلى وجود ربط إلكتروني بين قسم الأورام في جابر وملف المريض في «مكي جمعة».



وثمن الدور الملموس لفريق نظم المعلومات وقطاع الشؤون الهندسية، مشيرا إلى أن العمل جار على زيادة الطاقة التشغيلية في المراحل اللاحقة من التشغيل وفق الخطة التوسعية المدرجة بهذا الشأن. ولفت د.التركيت إلى أن القسم يضم نخبة من الكوادر والكفاءات الطبية المتخصصة من مختلف المجالات من أطباء وهيئة تمريضية وصيادلة، مثمنا دور القطاع الهندسي بالوزارة في تجهيز العيادات والغرف وتزويد القسم بأحدث التقنيات.