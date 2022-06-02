

أسامة أبوالسعود



اعتمد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار جمال الجلاوي النتيجة النهائية للدورة التدريبية للباحثين القانونيين المرشحين للعمل وكلاء للنائب العام (الدفعة التاسعة عشرة) خلال الفترة من 1/6/2021 حتى 31/5/2022.



وفيما يلي نص أسماء المرشحين والتي بلغت 69 مرشحا ومرشحة لمنصب وكيل نيابة:



سارة محمد احمد الهلال



عمر محمد عجلان الشمري



محمد فهد علي المطيري



بندر طلال سالم البخيت



عبدالله إبراهيم حمد العبود



عبداللطيف احمد سعيد الفيلكاوي



نجد عياد عسكر العنزي



عبدالله نواف مزيد المطيري



عبدالله مسلم عمير العازمي



سارة انور راشد الجويسري



خالد احمد فهد الوهيب



محمد احمد محمد الموسى



فهد عيد عواد أبوعوينه



عبدالله عادل ابراهيم الإبراهيم



اسماء مرزوق سلطان مبارك



سارة هشام يوسف المنيع



عبدالله دغيم ماطر الظفيري



احمد عادل يوسف الكندري



عبدالله نايف خالد المطيري



حمد فضل علي الحوطي



حمد خالد طه الابراهيم



عبدالكريم احمد فهد الرشيد



فهد عبدالكريم فرحان العنزي



علي صالح سالم البالود



شهد مشعل عبدالله الزير



جاسم عادل جاسم العبدالهادي



شيخة عبدالملك احمد آل هيد



مشاري بدر عبدالله المسعد



رهف محمد خالد العامر



عبدالوهاب جمال علي العتال



ناصر سعد ناصر العجمي



علي صالح عبدالله الحمادي



عبدالعزيز مبارك سعد السيحان



شيخة عماد محمود الوهيب



فهد خالد فهد المطيري



فيصل ناصر عبدالله الطفلان



عبدالله وائل جاسم الفضالة



عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز العيسى



الزينة مشعل سالم العتيبي



اماني علي سعيد البطحاني العازمي



نورة عبدالمحسن براك البابطين



هيا مبارك حسين العجران



حمدان راشد حمدان العازمي



ابراهيم يوسف جاسم القطامي



ناصر محمد راشد الطراروة



علي ناجي عويد الرشيدي



مشاري محمد مساعد الدهام



عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الكمالي



محمد راتب علي العريفان



احمد علي علي الهويدي



خليفة سعود مناحي العصيمي



حمد يوسف سبت بن سبت



سالم مبارك سالم الحريص



عبداللطيف علي عبدالله العليان



يوسف عبدالرزاق احمد الياسين



سارة احمد راشد الحسيني



محمد انور حمد الشراح



خالد فيصل صالح الحريتي



طلال عبدالحميد يوسف الرجيب



غلا خالد شايع أبوشيبة



ناصر فيصل حمد العريفان



جنى احمد عبدالله معرفي



سلطان احمد مبارك الجميعة



احمد حسين حسن كمال



الدانة وائل غانم الياسين



احمد بدر طاهر جمال



عبدالرحمن نواف شجاع العتيبي



دلال ابراهيم عبدالرزاق الطبطبائي



حميد صلاح حميد العنزي