محمد راتب



أعلن وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى اعتماد صرف مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والبالغ عددهم 1891 موظفا. وقد جاءت فئات الصرف أعلى من الفئات المعتمدة بالسنوات السابقة، وسيتم الصرف خلال الشهر الجاري.



من جانب آخر، أكد المدير العام بالإنابة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية علي الفارسي أن الوضع الغذائي الذي يمر به العالم وما تتعرض له سلاسل التوريد دفع الهيئة للإسراع باتخاذ عدة إجراءات متعلقة بأوضاع الثروة الحيوانية في البلاد.



وقال الفارسي في تصريح لـ «كونا» إن الهيئة شكلت لجنة للكشف عن الماشية والتأكد من مطابقتها بالحيازات الخاصة بتربية المواشي على أرض الواقع وبما هو مسجل في شهادات التحصين والتي على أثرها يتم تخصيص صرف دعم الأعلاف للمربين.



وأوضح أن اللجنة شكلت فريقا لمتابعة أعمال الشركة المختصة بالتدقيق على شهادات التحصين إضافة إلى قيام الفريق بجولات تفقدية للتحقق من وجود الماشية المدرجة بشهادة التحصين ويكون شرطا لإصدار الشهادة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المربين أو الشركة المتعهدة بالتحصين في حال وجود تلاعب.



وبين الفارسي أنه تم تحديد آليات لإصدار بطاقات صرف الأعلاف عبر استقبال نحو ألف مراجع يوميا كحد أقصى، لافتا إلى زيادة الخدمات الإلكترونية للمراجعين من مربي الماشية، وذلك لتسهيل إجراءات صرف دعم الأعلاف وتحديث الشهادات والبيانات الخاصة للمربين.



من جانب آخر، أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالإنابة م.علي الفارسي قرارا يسمح بصيد الميد بالمياه الإقليمية الكويتية لموسم 2022 ابتداء من أمس الأربعاء وحتى 30 نوفمبر، وتضمن القرار أن يلتزم أصحاب سفن وقوارب الصيد المرخص لها بصيد الميد بأحكام القرار رقم 787 لسنة 2017 بشأن السماح بصيد الميد في المياه الإقليمية الكويتية أثناء ممارسة صيد الميد، وتقوم الهيئة العامة بالتنسيق مع الإدارات المختصة في وزارة الداخلية، الإدارة العام لخفر السواحل، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للبيئة في وضع هذا القرار موضع التنفيذ.