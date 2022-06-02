أعلنت السلطات العراقية في بيان رسمي تسلمها 50 عنصرا عراقيا من تنظيم «داعش» كانوا معتقلين لدى قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الكردية في شمال شرق سورية.



وبحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، فقد تسلمت قيادة العمليات المشتركة (العراقية) العناصر الخمسين عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي.



وأوضح البيان أنه سيتم تسليم المتطرفين «إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».



وقال مصدر أمني عراقي رفيع إن هؤلاء «مقاتلون» عراقيون. وأعادت البلاد في الماضي نحو 100 جهادي، عبر عدة عمليات تسليم مماثلة.



وكشف مصدر عسكري رفيع لفرانس برس، بأنه بالمجمل «هناك 3500 معتقل عراقي في سورية» في سجون «قسد».



ولا يزال كذلك نحو 30 ألف عراقي في مخيم الهول للنازحين في سورية، بينهم 20 ألف طفل، أعادت منهم السلطات العراقية أكثر من 450 عائلة حتى الآن.