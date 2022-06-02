تكليف فواز المشعان بمنصب وكيل وزارة الداخلية المساعد لـ«شؤون الإقامة» بالإضافة إلى عمله وكيلاً مساعداً لـ«الجنسية والجوازات»

الترقية إلى عميد لن تكون بالجملة وإنما بالاختيار ولدي عقداء وعمداء كثيرون دون مناصب!

جليب الشيوخ يجب ألا تظل بؤرة لتجمّع المخالفين لقانون الإقامة ودراسة للتخلص منهم

ننتظر الرأي القانوني في دمج القطاعات وأدعو قطاعات الوزارة إلى إعداد خطة عمل خلال أيام

لن نقبل بالواسطة ولـن تشفع لحصول أي ضابط على منصب قيادي أو مهم أو ترقية

كثفوا التحريات بشأن الشقق المشبوهة ولا تنتظروا حتى تأتيكم بلاغات بشأنها لتتحركوا

من سيخرج من القياديين من الوزارة سيكون راضياً ومستوفياً كامل حقوقه وامتيازاته



أمير زكي - محمد الجلاهمة



تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» على موقعها الإلكتروني أمس الأول، وفي نسختها الورقية امس، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ظهر أمس اجتماعا تنسيقيا بحضور وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس مع وكلاء الوزارة المساعدين والمديرين العامين في القطاعات الأمنية بهدف الاطلاع على المهام الأمنية للقطاعات الميدانية، وشرح توجهات الوزارة خلال الفترة المقبلة.



وبحسب مصدر أمني، فإن الوزير النواف كلف فواز المشعان بمنصب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة، بالإضافة إلى عمله وكيلا مساعدا لـ«الجنسية والجوازات».



وأضاف النواف ان وزارة الداخلية مقبلة على عهد جديد خلال الفترة المقبلة من خلال ضخ دماء جديدة في جميع القطاعات الأمنية، مؤكدا ان الواسطة لن نقبل بها ولن تشفع لحصول أي ضابط على منصب.



وقال النواف لكبار القيادات الأمنية: «كفيتو ووفيتو»، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء، لأنه شرط للاستمرارية، لافتا إلى ان التغيير سنة الحياة، والاستمرارية مرتبطة بالكفاءة والإنتاجية، ومن سيترك منصبه فسيكون راضيا وبالقانون.



وبشأن دمج القطاعات، قال النواف: ننتظر الرأي القانوني حتى نكون على صواب في جميع خطواتنا.



وأشاد الوزير النواف بجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل خلال الفترة الأخيرة من خلال العديد من ضبطيات المخدرات التي كانت تستهدف شباب الكويت، كما أثنى على قطاع الأمن العام وحملاته المستمرة في الميدان، وضبط المخالفين ومساعدة القطاعات الأخرى في الحد من قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات والخمور.



وأشاد أيضا بالإحصائيات الواردة من تلك الجهات الـ 3، مطالبا إياهم بمزيد من العمل والاجتهاد لخدمة الوطن.



وطالب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف قطاع الأمن الجنائي ببذل مزيد من الجهد خصوصا في القضايا الأخلاقية، وتكثيف الانتشار الميداني والمبادرة دون الانتظار لورود بلاغات الإزعاج أو شقق تستخدم في الأعمال المشبوهة.



وأشار إلى ان منطقة جليب الشيوخ تؤوي العديد من مخالفي الإقامة والخارجين على القانون، ولابد من إحكام السيطرة الأمنية على تلك المنطقة، ملمحا إلى وجود خطط ستشرع «الداخلية» في تطبيقها قريبا.

ولفت إلى ان الإدارة العامة لمباحث الإقامة مطالبة بمزيد من الحملات على مكاتب الخدم للحد من العمالة المخالفة والمتغيبة.



وأكد ان الترقيات من رتبة عقيد إلى عميد ستكون حسب الكفاءات والمنصب، ولن تكون بإجمالي الدفعة، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة منهم لا مناصب لهم.



إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية في بيان لها: ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بديوان وزارة الداخلية بمنطقة صبحان امس اجتماعا أمنيا بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكلاء المساعدين والمديرين العامين، وطالب كل قطاع في الوزارة بإعداد خطة وتقديمها خلال ايام.

وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مثمنا جهودهم البارزة في حفظ الأمن والأمان في البلاد، وفرض السيطرة الأمنية وتطبيق القانون على الجميع.



وأشار الشيخ أحمد النواف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أهمية تطوير العنصر البشري من رجال الأمن من خلال الدورات الداخلية والخارجية لصقل كفاءتهم وخبراتهم.



وأكد الشيخ أحمد النواف أن هناك تغييرات جذرية وإعادة هيكلة لقطاعات وزارة الداخلية وقيادييها بصورة جديدة بهدف يخدم المؤسسة الأمنية ويحقق المنظومة الأمنية المتكاملة.



وشدد على ضرورة متابعة عمل منتسبي الوزارة من العسكريين والمدنيين وتقييم أداءهم على أسس مهنية، لافتا إلى ضرورة ترسيخ إستراتيجية الوزارة في مكافأة المتميزين لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء ليكونوا قدوة لزملائهم.



وأوضح أن ضبطيات الإدارة العامة لخفر السواحل الأخيرة برهنت على استعدادها التام لمكافحة جميع أنواع التهريب والاختراقات الأمنية وإحصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات دليل على يقظتهم وتفانيهم في العمل وطالبهم بمزيد من الجهد للحفاظ على شبابنا من هذه الآفة الخطيرة.



وشدد على أهمية الالتزام واليقظة والانتشار الأمني للدوريات في كل ربوع البلاد لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة، مؤكدا على ضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها في إطار القانون.



كما طالب قيادات القطاعات بالعمل بروح الفريق الواحد لبسط مظلة الأمن والأمان، ووضع الخطط الأمنية وفق برنامج زمني يستمر حتى نهاية السنة، وضرورة تواجد القيادات الأمنية ميدانيا ومتابعة تنفيذ الخطط في هذه المرحلة.





وزير الداخلية: خفر السواحل خط الدفاع الأول لتأمين الحدود البحرية



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف حرص القيادة السياسية العليا على توفير كل الإمكانات الفنية والتقنية والبشرية لرجال خفر السواحل، حيث يمثلون خط الدفاع الأول والعيون الساهرة في حفظ وتأمين الحدود البحرية للبلاد من أي محاولات تستهدف أمن وأمان الوطن، مشددا على أن سلامة الحدود أولوية في المنظومة الأمنية الشاملة.



وأعرب الوزير النواف عن شكره وتقديره لجهود رجال الإدارة العامة لخفر السواحل ونجاحهم في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل دخولها إلى البلاد، مؤكدا أن الضبطيات الأخيرة أكدت مدى الكفاءة والخبرة والمهارة لرجال خفر السواحل.