أعلنت مجموعة الخليج للتأمين- الكويت (gig-Kuwait)، الرائدة في تقديم الخدمات التأمينية في الكويت، عن رعايتها الرسمية لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت تحت شعار «روحنا ذهبية»، واستضافتها الكويت بتنظيم من اللجنة الأولمبية الكويتية خلال الفترة من 16 إلى 31 مايو تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وأكدت «الخليج للتأمين- الكويت» في بيان صحافي أن رعايتها جاءت تماشيا مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاعي الرياضة والشباب، معربة عن فخرها برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون البلاد في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم.



وبينت أن رعايتها للدورة تمثلت في تقديم عقد تأمين صحي لجميع اللاعبين المشاركين في الدورة، كما شاركت في حضور حفل الافتتاح الذي أقيم في مجمع 360 ARENA، وشاركت في تتويج اللاعبين الفائزين في مختلف الرياضات والمنافسات. كما ساهمت الشركة في التغطية الإعلامية للدورة خلال فترة انعقادها.

وأعربت مجموعة الخليج للتأمين - الكويت عن اعتزازها برعاية هذا الحدث الرياضي المهم بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، مثمنة جهود اللجنة في تنظيم وإبراز الحدث في صورة مشرفة بدعم ومتابعة المجهود الكبير لرئيسها الشيخ فهد الناصر ورئيس لجنة اللجان الرياضية الشيخ مبارك فيصل النواف وجميع المنظمين والعاملين.