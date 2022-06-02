هنأ المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود جميع أبطال الكويت بتألقهم اللافت في دورة الألعاب الخليجية وجميع الفرق الخليجية المشاركة في الدورة التي احتضنتها البلاد، ومهنئا رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر وأعضاء مجلس إدارة اللجنة وجميع القائمين والمنظمين من الشباب والشابات على جهودهم في إنجاح هذا التجمع الخليجي الواحد.



وأشاد بالجهود الحقيقية للجنود المجهولين التي بذلها الإعلاميون لنجاح الدورة، مؤكدا أن الدور الذي يقوم به الإعلاميون بمختلف فئاتهم شكل عاملا أساسيا لنجاح الدورة وإظهارها بالشكل اللائق والمتميز.



وأشاد الحمود بما حققه أبطال الكويت من صدارة ترتيب الميداليات، حيث حصدت الكويت العدد الأكبر من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، مؤكدا أن هذا الفوز يعد إنجازا كبيرا يحسب لرئيس اللجنة الأولمبية وأعضائها وللاعبين ولكادرهم الفني والإداري وللدور الإعلامي المتميز والذين عكسوا جميعهم اهتمام ورعاية وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وأكد الحمود أن هذا الإنجاز الرياضي جاء بتضافر الجهود والعمل بشكل جماعي واستطاعوا مقاومة التحديات والمنافسات رغم صعوبتها ليدخلوا الفرحة والسعادة على أهل الكويت جميعا، كما ثمن أهمية المنافسات الرياضية ودورها في إذكاء روح التحدي لدى المتنافسين.