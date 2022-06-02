أسدل الستار مساء أمس الأول على دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي استضافتها البلاد برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد منذ 13 مايو الماضي، ونالت الكويت التميز، حيث نجحت تنظيميا وإعلاميا من جهة، وتصدرت الترتيب النهائي لجدول الميداليات من جهة أخرى بحصد 96 ميدالية (36 ذهبية و28 فضية و32 برونزية) بعد أن رفع رياضيو الكويت رصيدهم من المعدن الأصفر في اليوم الختامي بعد الفوز بذهبيتين في المبارزة ومثلهما في الكراتيه علاوة على المزيد من الميداليات في باقي المنافسات ليبتعدوا بفارق 16 ميدالية ذهبية عن البحرين التي احتلت الوصافة بـ 64 ميدالية (20 ذهبية و23 فضية و21 برونزية)، فيما جاءت الإمارات ثالثة بعد أن رفعت رصيدها إلى 50 ميدالية (18 ذهبية و16 فضية و16 برونزية)، بينما انتزعت السعودية المركز الرابع بعد أن عززت رصيدها بـ 67 ميدالية (16 ذهبية و22 فضية و29 برونزية) بفضل التألق اللافت في رياضتي الكراتيه والمبارزة، كما حلت قطر في المركز الخامس برصيد 52 ميدالية (16 ذهبية و21 فضية و15 برونزية) بعد فوزها بميداليتين ذهبيتين في كرة اليد والمبارزة، بينما ظلت عمان في المركز السادس برصيد 33 ميدالية (12 ذهبية و5 فضية و16 برونزية).



وحققت الدورة نجاحا منقطع النظير بعد أن شهدت أكبر تجمع رياضي خليجي بمشاركة أكثر من 1700 رياضي تنافسوا على 16 لعبة مختلفة للرجال و7 للسيدات في رياضات: ألعاب القوى، كرة اليد الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة القدم داخل الصالات، الرماية، السباحة، الكراتيه، الجودو، المبارزة، التنس، الدراجات الهوائية، هوكي الجليد، كرة الطاولة، البادل، والألعاب الإلكترونية.



على صعيد متصل، سلم عضو اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل النواف علم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الإماراتية عزة آل مالك التي تستضيف بلادها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب المقررة في 2023.



وقال النواف في تصريح للصحافيين بعد تسليم العلم في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس إن دورة الألعاب الثالثة نجحت في جمع الأشقاء الخليجيين في منافسات أخوية مميزة في عدد كبير من المسابقات، مشيدا بالنتائج الطيبة التي حققها أبطال وبطلات المنتخبات الخليجية، مضيفا أن الشباب الرياضي الخليجي يتطلع إلى اللقاء على أرض الإمارات في دورة رياضية ستشمل أهم الألعاب وتخصص للرياضيين من فئة الشباب، معربا عن ثقته في نجاح الإمارات بتنظيم دورة رياضية ناجحة بكل المقاييس.



وأشاد بإنجازات لاعبي الكويت في الدورة التي اختتمت في وقت سابق من اليوم وانفرادهم بسلم الترتيب بعد حصدهم العدد الأكبر من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بما يعكس الجهد المبذول من الاتحادات الرياضية المحلية في الإعداد والتجهيز المناسب للدورة.



وكان اليوم الختامي لمنافسات التنس، شهد تتويج المنتخب الكويتي بذهبية الفرق بعد تغلبه على نظيره السعودي 3-0، فيما حقق المنتخب القطري الفضية بتخطيه البحرين 3-0، ليحقق الفريق القطري الفضية بعدما جمع 6 نقاط من 3 انتصارات، فيما ذهبت البرونزية إلى السعودية بعدما حصلت على 4 نقاط من انتصارين على البحرين والامارات، فيما نال المنتخب الكويتي الذهبية بالعلامة الكاملة بـ 8 نقاط من 4 انتصارات.



وفي منافسات المبارزة، خرجت الكويت بحصة الأسد من الذهب بعدما رفعت رصيدها الى 4 ذهبيات من اصل 6 ممكنة في الفردي والفرق، ففي اليوم الأخير من المنافسات وضمن مسابقات الفرق نالت الكويت ذهبية السابر، في حين اكتفت بالفضية في سلاحي الفلوريه والايبيه، فيما نالت السعودية ذهبية فرق الايبيه، بفوزها على الكويت في النهائي، بينما تقاسمت الامارات والبحرين البرونزية.

كما ظفرت قطر بذهبية فرق الفلوريه، بتغلبها على الكويت في النهائي، في حين نالت البرونزية كل من الامارات والبحرين.

وشهدت منافسات اليوم الختامي للكراتيه حصول المنتخب السعودي على 3 ذهبيات وتتويج المنتخب الكويتي بذهبيتين في فئة الكوميتيه، اذ حقق لاعبنا سلطان المطيري ذهبية وزن تحت 55 كغم بفوزه على السعودي ياسر برقي 3-0 كما حقق عبدالله شعبان ذهبية تحت 60 كغم بتغلبه على السعودي بدر العتيبي 4-2.



هذا، وتوج المنتخب القطري بذهبية كرة اليد بعد تغلبه على نظيره البحريني بنتيجة 29-28 في الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن البحرين في حين ذهبت البرونزية إلى المنتخب الكويتي الذي غاب عن هذه الجولة التي شهدت فوز الإمارات على السعودية 30-27 لتصبح رابعة برصيد نقطتين مقابل نقطة واحد للسعودية التي تذيلت الترتيب.



وعقب ختام منافسات اليد، قام مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائب رئيس الاتحاد الدولي لليد أمين صندوق الاتحاد الآسيوي بدر ذياب بتتويج الفرق الثلاثة الأولى رافقهم رئيس الاتحاد القطري أحمد الشعبي ورئيس الاتحاد البحريني علي عيسى ونائب رئيس الاتحاد الكويتي شبيب الهاجري وأمين السر قايد العدواني، وشكر فليطح رئيس اللجنة الأولمبية الكويت الشيخ فهد الناصر وأعضاء اللجنة على نجاح دورة الألعاب الخليجية الثالثة من الجانب التنظيمي والذي أشاد به الجميع، كما هنأهم على النتائج المبهرة للفرق الكويتية واللاعبين الذين استطاعوا أن يتصدروا الترتيب العام عن جدارة.