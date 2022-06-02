عبدالعزيز جاسم



قال مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية حسين فاضل إن مدافع العربي محمد فريح من ضمن الأسماء المطروحة للتعاقد معه في الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الأخضر، لافتا إلى انه حتى الآن لا يوجد شيء رسمي، لاسيما أن اللاعب يتواجد خارج البلاد في الوقت الحالي.



وأضاف أن فريح يعتبر لاعبا ذا قيمة كبيرة وأن أي ناد يتمنى التعاقد معه، خاصة انه قدم الكثير مع العربي خلال الفترة الماضية.

ويعتبر الأصفر بقيادة مدربه ناصر الشطي من الفرق التي بدأت بالعمل مبكرا، خصوصا بعد وضوح الرؤية بشأن الجهازين الإداري والفني ومن بعدها التعاقدات التي بدأها بتجديد التعاقد مع سلمان البوص والتعاقد مع مشاري العازمي قادما من النصر، واقترابه من الإعلان الرسمي عن التوقيع مع لاعب وسط خيطان طلال الأنصاري، بالإضافة إلى ضمه المهاجم العاجي سيدريك هنري قادما من الفحيحيل.