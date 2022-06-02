بيروت - عامر زين الدين



في أول زيارة بروتوكولية له بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب للدورة السابعة على التوالي، زار نبيه بري رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا يرافقه نائب الرئيس المنتخب النائب إلياس بوصعب وأعضاء هيئة مكتب المجلس: أحد أميني السر النائب آلان عون والمفوضون الثلاثة: ميشال موسى، هاغوب بقرادونيان، وكريم كبارة، وذلك وفقا للتقليد المتبع، في حين لوحظ غياب أمين السر الثاني عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبوالحسن عن الزيارة.



واعتبرت مصادر متابعة ان مقاطعة أبوالحسن زيارة الرئيس بري وهيئة المكتب إلى رئيس الجمهورية ميشال عون هي رسالة مزدوجة للرجلين في ظل الواقع السياسي الراهن، معلنا ان موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واضح في خصومته لرئيس العهد.