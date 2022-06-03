انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لتستقر عند مستويات منخفضة تاريخيا، ما يؤكد قوة وضيق سوق العمل الحالي.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأميركية عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 11 ألف طلب إلى 200 ألف في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من مايو، مقارنة مع مستوى الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 211 ألفا.



كما انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية - وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل ـ بمقدار 500 طلب عند 206.5 آلاف طلب.



ومن المقرر أن يصدر غدا تقرير الوظائف الأميركي الشهري، الذي قد يظهر تراجع معدل البطالة في مايو إلى 3.5% وهو المستوى الأدنى منذ عام 1969.