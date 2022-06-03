نجاح زيادة رأس المال بتغطية بلغت 350% تقريباً يعكس ثقة المساهمين بإستراتيجية الشركة طويلة الأجل

أداء المجموعة كان جيداً للغاية في 2021.. وتفاؤل بالعام الحالي رغم التداعيات السلبية من الحروب والتضخم



أحمد مغربي



قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد محمد السعد إن إجمالي أصول مجموعة الصناعات بلغ 1.3 مليار دينار مقارنة بـ1.2 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2020، مشيرا الى ان المجموعة تنظر بكل تفاؤل لعام 2022 وان يتجاوز الاقتصاد العالمي التداعيات السلبية الناتجة عن الحروب وارتفاع معدلات التضخم العالمي.



وأوضح السعد على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 81%، أن أكثر من ثلثي أرباح المجموعة يأتي من خارج الكويت وهي من المساهمات في الشركات التابعة والزميلة في الخارج.



وأشار السعد إلى نجاح زيادة رأس المال الذي جمعت الشركة من خلاله 105 ملايين دينار وبنسبة تغطية بلغت 350% تقريبا، وبالتالي، ارتفع رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 35% مما يعكس ثقة المساهمين باستراتيجية الشركة طويلة الأجل.



وأضاف السعد: «لقد كان أداء المجموعة جيدا للغاية للسنة المالية 2021، حيث بلغت إيرادات الاستثمار للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 152.1مليون دينار مقارنة بخسائر من الاستثمارات بلغت 9.4 ملايين دينار لنفس الفترة من عام 2020».



كما كان أداء سوق الكويت وأسواق مجلس التعاون الخليجي أداء جيدا بشكل استثنائي في عام 2021، حيث سجلت محفظتنا للأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح أو الخسائر عائدا ايجابيا يقارب 36% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



وذكر السعد ان المجموعة تمكنت من تحقيق نمو في الأرباح خلال سنة 2021 مع زيادة صافي الربح بنسبة 250% تقريبا أي بمبلغ 78.6 مليون دينار أو ربحية سهم بلغ 53.7 فلسا مقارنة بصافي خسارة بلغت 52.2 مليون دينار أو خسارة سهم بلغت 35.7 فلسا عن نفس الفترة من عام 2020.



وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 262.9 مليون دينار مقارنة بـ 100.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 161%، وبلغ حقوق مساهمي مجموعة الصناعات الوطنية في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 409 ملايين دينار مقارنة بـ 327 مليون دينار في 31 ديسمبر 2020. ويمثل هذا زيادة قدرها 82 مليون دينار أو 25% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2020.



الجمعية العمومية



هذا، ووافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول الأعمال، حيث تم سماع تقرير مجلس إدارة المجموعة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه، وسماع تقرير مراقب الحسابات ومناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية، وأقرت الجمعية العمومية العادية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة يوم أمس الخميس الموافق 2 يونيو 2022 توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 12 فلسا لكل سهم)، وتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 8% من رأس المال (بواقع 8 أسهم لكل 100 سهم).



كما ناقشت تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي أو للربع الثالث حسب ما يراه مناسبا خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022، على ان يكون هذا التوزيع من ارباح حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع.



وتم انتخاب مجلس إدارة جديد عن الثلاث سنوات القادمة، مع مراعاة انتخاب نسبة المقاعد المقررة من قبل الجهات الرقابية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، وتم تشكيل مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة كالتالي: علي مراد بهبهاني، عبدالعزيز ابراهيم الربيعه، سليمان حمد الدلالي، حسام فوزي الخرافي، عبدالعزيز راشد الراشد، شركة اليمامة العقارية ويمثلها سعد محمد السعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتمثلها ايمان محمد الأحمد، محمد عبدالمحسن العصفور عضو مستقل ومها خالد الغنيم عضو مستقل.