إذا استطعت فهم طبيعة طفلك ستعرف جميع تحركاته وتصرفاته، ومن يركز على سمكة معينة ويعرف تحركاتها وأهواءها سيعرف أماكنها وييمتها وطريقة صيدها، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق عبدالله أشكناني الذي عرف طفله المدلل «السبيطي» وعاش معه عمرا حتى استحق لقب «ملك السبيطي»، نعم فهو عاشق هذا النوع من الأسماك المتميزة بذكائها ومراوغتها وحذرها، أخذ خبرته صغيرا من والده وجال في محادق الشمال والجنوب بخيطه وعرف موسم سمكة الشيم وأماكن تواجدها وأين يتواجد النقرور وما هي السمكة الحاضرة الآن ومتى يبدأ موسم صيد الچنعد وبدايات عبورها، كما أطلعنا أشكناني على ييمة الشماهي وأماكنه وحجم خيطه، ولماذا سمكة الشعم محبوبة لدى الحداق الكويتي وأين يكثر تواجدها وأفضل ييمة لها ومعلومات بحرية متنوعة وتفاصيل أكثر عن صيد حبيب الملايين السبيطي تجدونها في هذا الحوار:



في البداية يقول الحداق عبدالله أشكناني: بدايتي مع البحر والخيط كانت منذ الصغر مع الوالد خلال رحلاته البحرية للمحادق الشمالية والجنوبية، وقد تعلمت منه اشياء كثيرة من شكة الييمه والموادع والترديع وحسبة المايات ومعرفة انواع الييم حق كل سمچة ومعرفة المواسم وامور اخرى كثيرة، وبعد الوصول الى سن الشباب بدأت بالاعتماد على نفسي ومرافقة الاصدقاء محمد الهولي وعلي القلاف برحلات صيد خلال موسم الشتاء للمحادق الشمالية لصيد اسماك الشعم والسبيطي، وخلال موسم الصيف نروح جنوب حق النقرور والشعري.



الشيم والنقرور



ويضيف أشكناني: الشيمة موسمها يكون من منتصف شهر مارس لغاية شهر يونيو، والنقرور يبدأ من شهر مارس حتى شهر يوليو، طبعا الشيم يكثر تواجده في الدردور، والنقرور يتواجد شمال جزيرة كبر، وحاليا الصيد يحلى في الاقواع الجنوبية، وذلك بسبب تواجد الشعري والفسكر، وعندك الجون تحصل السبيطي والبالول.



أساسيات صيد السبيطي



ويتابع: هناك نقاط اساسية يجب الحرص عليها لصيد السبيطي، أهمها انك تتعب على الييمه (الفرش)، سواء زوريه او عومه، ومن خلال خبرتك راح تعرف نوع الييمه اللي يرغبها على حسب المكان اللي انت قاعد تحدق فيه، ولا تنسى ان كل مكان وله حسبة مايه سواء سجي او ثبر، وطريقة الترديع ركة طويلة، وحجم الخيط من 40 إلى 60 ناعم، واذا كان المكان فيه صخر صغر الركة عشان تقدر تكرب عليه.



موسم الچنعده وبدايات عبورها



ويضيف: الچنعده يبدأ موسمها من شهر نوفمبر حتى مارس، واول عبورها تكون بأحجام صغيرة، وافضل طريقة لصيدها هي بالتشخيط، والحجم العود تحصله بكبر وقاروه وام المرادم، اما بالنسبة لسمچة الشعم فهي محبوبة عند جميع الحداقة بسبب طعمها اللذيذ، ويكثر تواجدها في الجون، تنصاد بالجق والخيط، وافضل ييمه حق الشعم الشريب والروبيان.



الشماهي مكانه الغزر



ويقول: الشماهي سمچة مرغوبة عند الحداقة، والحجم الصغير منها يسمى فرخ شماهي صيدته ممتعة جدا، ويبيله حسبة ماية وربيانة، وكذلك ياخذ على الخثاق، واماكن تواجدها في الغزر والطبعانات مثل طبعانة عوهة وقاروه، وكل محدق له موسم وحسبة مايه معينة، وخيطه بحجم 80 او 90 واتعب على الييمه الفرش وترديعتك علاق.



ختامية



واختتم أشكناني قائلا: كل الشكر لإخواني اصحاب محلات ادوات الصيد ‏الذين يساهمون في تطوير ‏هواية الحداق بالطرق الجديدة والمعدات المتنوعة ‏دائما، وارجو من اخواني الحداقة الحرص على معدات السلامة والاسعافات الاولية تكون جاهزة من لايف جاكت وطفاية الحريق، وقبل كل طلعة بحر تأكد من الارصاد الجوية ‏أن الجو مناسب، وعلى كل حداق ان يجرب ويتنوع بطرق صيده وخصوصا الجق، واكثر شيء يضايقني في البحر كثرة شباك الصيد (العديد) والقراقير والتلوث، كما اتمنى من المسؤولين صيانة انارات الاشياب البحرية، خوفا من الحوادث وربي يحفظ الجميع.