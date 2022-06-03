دارين العلي



أكد وكيل وزارة الـكهربـاء والـمـاء والطاقة المتجددة بالـتكليف م.خليفة الفـريج عن مضي الوزارة في انجاز أعمال صيانة الوحـدات الـكهربائية ومقطرات انتاج المياه وفق الجدول الزمني الخاص بذلك.



وقال الفريج في تصريح صحافي ان قطاع محطات القوى تمكن حتى الآن من صيانة 96% من اجمالي وحدات توليد الطاقة الكهربائية المطلوب صيانتها والبالغ عددها 76 وحدة كهربائية، كما تمكن القطاع من صيانة 95% من مقطرات انتاج المياه من اجمالي وحدات الانتاج المطلوب صيانتها والبالغ عددها 59 مقطرة.



وأشـار الـفـريج إلـى حـرص الوزارة على تلبية احتياجات البـلاد من الكهرباء والماء، خصوصا خلال موسم الصيف الذي يشهد عادة طلبا متزايـدا عـــلـى الـكـهـربـاء والماء، وذلك يأتي تزامـنـا مـع اسـتـعـدادات قطاعات الوزارة كافة لهذه الفترة.