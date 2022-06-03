هنأ سفيرنا لدى روما الشيخ عزام الصباح الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريللا بالعيد الـ66 لإعلان الجمهورية، متمنيا للشعب الإيطالي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وذكرت سفارتنا في روما في بيان أن السفير عزام الصباح شارك في حفل أقامه الرئيس ماتاريللا في قصر (الكويرينالى) الجمهوري بحضور قيادات البرلمان وأعضاء الحكومة وسفراء الدول المعتمدين لدى إيطاليا وكبار المسؤولين.



وقال البيان ان السفير قدم الى الرئيس ماتاريللا التهاني بعيد الجمهورية، معربا عن الاعتزاز بعمق الروابط بين البلدين الصديقين، كما التقى خلال الحفل بوزير الخارجية لويجي دي مايو الذي نوه من جانبه بتميز العلاقات الإيطالية - الكويتية والحرص الدائم على توسيع آفاق التعاون الثنائي.