شهدت الرئاسة العامة للحرس الوطني، حفل تخريج عدد من الضباط وتأدية القسم، والذي أقيم تحت رعاية سمو رئيس الحرس الشيخ سالم العلي وحضور وكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط، واشتملت الدورات للضباط الخريجين على دورة الطلبة الضباط الأطباء الاختصاص، ودورة الطلبة ضباط الميدان حملة الشهادة الجامعية، ودورة الوكلاء المرشحين لرتبة ملازم.



وهنأ الرفاعي الخريجين على شرف الانضمام لصفوف الحرس الوطني، ونقل لهم تحيات سمو الشيخ سالم العلي، مؤكدا على أهمية هذه الدورات لإمداد مختلف قطاعات الحرس الوطني بالتخصصات العلمية والفنية والعناصر البشرية التي تتمتع بالكفاءة والتميز، مبينا ان الحرس يواصل تأهيل دفعات جديدة وتدريبها وفق مناهج حديثة تتواءم مع ما يهدف الحرس إلى تحقيقه من خلال الوثيقة التوجيهية 2025 «حماية وسند» ومواكبة أحدث العلوم والتدريبات المتبعة في المؤسسات العسكرية المرموقة.



ودعا الخريجين إلى الوفاء بقسمهم ورسم صورة مشرفة عن الحرس الوطني داخل وخارج المعسكرات، وأن يحرصوا على التعلم ممن سبقوهم من قادتهم وزملائهم، وأن يكونوا نموذجا يحتذى في الضبط والربط، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية والعلمية.