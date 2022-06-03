أصدرت وزارة الإعلام ممثلة في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر يونيو الجاري، وتضمن ملفا بعنوان (عجلة انجاز ومستقبل أخضر) حول أهم مورد حيوي في الدولة، حيث تناول موضوع النفط في الكويت.. حكاية طويلة ورغبة كبيرة في اكتشافه، ودور المغفور له الأمير الراحل الشيخ أحمد الجابر، فقد كان اكتشافه بوابة عبور لآفاق تنموية عملاقة، ويمثل يوم 30 يونيو 1946 علامة فارقة في تاريخ الكويت، عندما صدرت أول شحنة بترول إلى الخارج من ميناء الأحمدي النفطي، وكان يوما مشهودا في تاريخ الكويت الحديث والمعاصر. أيضا تصدير النفط الخفيف.. الذي يعتبر اشراقة جديدة في القطاع النفطي بدولة الكويت، حيث أدار الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في العام 2018 العجلة إيذانا بتصدير أول شحنة من النفط الخفيف العالي الجودة، خلال حفل تصدير أول شحنة في منطقة الأحمدي، إلى جانب تدشين دولة الكويت مشروعا استراتيجيا للطاقة الخالية من التلوث في عهد صاحب السمو الامير الشيخ نواف الأحمد، وهو مشروع الوقود البيئي الذي يعد أحد أهم المشاريع الإستراتيجية في تاريخ صناعة النفط في المنطقة والعالم، والذي يتماشى مع رؤية الكويت 2035.